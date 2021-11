cela a été sa carrière inoubliable

13/11/2021 à 08:28 CET

Valentino Rossi a vécu depuis son enfance entouré du monde du sport automobile mais sans savoir que son destin allait être le MotoGP. Graziano Rossi, son père, s’est retiré de la course après avoir subi un grave accident à Imola et malgré le fait que Valentino était passionné par les motos, quand il avait cinq ans, son père a préféré qu’il essaie les quatre roues et lui a construit un kart extrêmement rapide et léger. C’était le premier contact de Valentino avec la vitesse, a remporté le championnat régional de karting en 1990 et a participé aux championnats italiens et européens. Jusqu’au début des années 90, les minibikes sont apparus.

Rossi a commencé avec le minibike pour s’amuser, courir autour de Tavullia et rivaliser avec ses amis, et quand en 1991, il remporte sa première course avec le minibike il s’est rendu compte qu’il les aimait beaucoup plus que les karts à pédales. En 1992, il a été champion local de minimotos et en 1993, il a fait ses débuts avec une 125cc et a terminé troisième du championnat italien de moto de rue. En 1995, il remporte le titre italien du GP 125cc et décide de concourir à l’étranger pour la première fois, terminant troisième du Championnat d’Europe 125cc et prenant place dans le Championnat du monde 125cc 1996.

Lors de sa première année dans le championnat du monde, il ne pensait qu’à s’amuser et sa jeunesse et son inexpérience l’ont amené à écraser l’Aprilia au moins dix-huit fois tout au long du championnat et il n’a remporté qu’une seule victoire. Lors de sa deuxième saison 125cc, Aprilia l’a équipé de motos officielles et a remporté 11 des 15 grands prix et a déjà attiré l’attention du monde, non seulement pour les victoires, mais aussi pour sa façon folle de les célébrer. Le 31 août 1997, il a tenu son premier championnat du monde avec le célèbre géant 1 accroché sur son dos et a capté l’attention de tous les médias. Et la première des innombrables soirées Tavullia est arrivée, la ville était remplie pour la première fois de milliers de fans pour célébrer le premier titre mondial de Rossi.

Fin 97, à l’âge de 18 ans, Rossi monte pour la première fois sur une 250cc, il parvient à montrer qu’il peut aller vite malgré une saison assez irrégulière. En 98, il a chuté dans quatre des dix premières courses, puis il a remporté les quatre dernières et n’avait que 3 points de retard sur le titre. En 1999, il a connu quelques problèmes avec la moto au début du championnat du monde mais a réussi à revenir et à remporter la victoire dans huit des douze dernières courses. Valentino a déclaré que lorsqu’il a commencé en 250cc, c’était la période la plus difficile de sa carrière, où il a vraiment ressenti de la pression, a fait des erreurs à cause de sa nervosité et a réalisé à quel point le monde dans lequel il s’engageait fonctionnait. À ce moment-là, il a commencé à vraiment mûrir dans le championnat, même s’il n’a jamais cessé de s’amuser et d’enthousiasmer le monde avec ses célébrations folles.

La folie s’est déchaînée au Mugello ’99, Rossi a remporté la victoire et les fans se sont jetés sur luiDès lors, sa notoriété grandit et il passe de se promener tranquillement dans le circuit pour lui rendre impossible de sortir se promener dans le paddock sans que les fans se jettent sur lui. En 99 il est proclamé champion du monde, il obtient son pass pour entrer dans la catégorie reine, le 500cc. Il a fait ses débuts dans la catégorie en 2000 en échangeant l’Aprilia RS250 contre la Honda NSR500 C’était une course à deux temps et son départ n’a pas été facile, il a subi des chutes dans les deux premières courses et certains pensaient même qu’il n’était pas fait pour conduire ce qu’on appelait à l’époque de « vraies motos ». Fin 2000, Valentino remporta deux Grands Prix et en 2001, il dominait déjà la catégorie à la perfection, remportant 11 des 16 courses et a remporté son premier titre 500cc à la course de Rio de Janeiro.

Le Conseil d’Administration de Motocyclisme a décidé qu’à partir de 2002, les motos téméraires 500 devraient disparaître pour introduire les motos 990cc, plus sophistiquées, sûres et dotées d’un moteur à quatre temps. Cette année-là, tout a changé, la nouvelle catégorie MotoGP est arrivée avec des motos beaucoup plus rapides mais plus maniables que les 500cc. Rossi a remporté le premier Grand Prix MotoGP à Suzuka en avril 2002 avec sa Honda RC211V. Cette année-là, il a remporté 11 des 16 courses avec une séquence de sept victoires consécutives et n’est jamais descendu en dessous du deuxième tiroir du podium. En l’absence de quatre courses, il avait déjà été proclamé champion du monde. Les débuts de 2003, en revanche, n’ont pas été faciles et simples pour l’Italien, il n’a remporté que deux des neuf premières courses et son nouveau rival, Sète Gibernau, l’a battu trois fois. Mais Rossi a mis les batteries et a assuré qu’après avoir commis « des erreurs stupides & rdquor; a changé de tactique et a décidé de « conduire à 100 % et si quelqu’un dépasse, attaquez immédiatement & rdquor; et ainsi il a gagné six des sept dernières courses de cette saison.

Après des mois de différends publics avec Honda au sujet de son nouveau contrat, Rossi a décidé de quitter Honda pour signer avec Yamaha pour la saison 2004., une décision très risquée à l’époque qui était un grand défi. Contre toute attente, Rossi a remporté la victoire au guidon de la Yamaha M1 au GP d’Afrique du Sud 2004, à l’époque, la Honda était beaucoup plus rapide que la Yamaha, mais Valentino a réussi à la surmonter. Chez Welkom en 2004, il est entré dans l’histoire comme le premier à remporter deux victoires consécutives avec deux constructeurs différents. A la surprise de tous, a obtenu le titre de champion du monde avec la M1 marquant 9 victoires et 11 podiums.

En 2005 et grâce aux contributions de Jeremy Burgess, chef d’équipe, et de Rossi, Yamaha a fait un M1 bien amélioré et a de nouveau remporté le titre de champion avec 11 victoires et 16 podiums. Il semblait que la séquence d’Il dottore était imparable mais en 2006, après le renouvellement du contrat avec Yamaha, la saison a été très irrégulière, le titre a été disputé contre Hayden, a obtenu 5 victoires et 5 podiums et bien qu’il aurait pu remporter le titre lors de la dernière course à Valence, il a subi une chute après être parti de la pole et Hayden a remporté le championnat.

En 2007 ça n’a pas fait mieux, les performances de Yamaha étaient très irrégulières et le cyclone casey stoner a été imposée avec le Ducati. Rossi n’a obtenu que 4 victoires et 8 podiums, terminant finalement troisième au championnat du monde. Yamaha a changé les pneus en 2008 de Michelin à Bridgestone, Stoner, Pedrosa, et le nouveau venu sur Yamaha, Jorge Lorenzo, ils ont remporté les trois premières victoires jusqu’à ce que Rossi récupère et remporte les trois courses suivantes. Cette même année, a dépassé le record de 68 victoires de Giacomo Agostini dans l’élite. Après neuf victoires et 16 podiums, Valentino a repris le championnat et a obtenu son 8e titre mondial.

Son neuvième titre mondial est venu en 2009, a réalisé six victoires et 13 podiums avec Yamaha. Et cette année-là, il a également réalisé sa 100e victoire en carrière le 27 juin 2009 au GP des Pays-Bas, quelque chose que, comment pourrait-il en être autrement, il a célébré en grand avec une gigantesque bannière montrant des photos de ses 99 victoires précédentes. C’est la dernière année que Valentino a été proclamé champion.

2010 a sans aucun doute été une année à oublier, au Mugello, il a subi une chute grave et s’est fracturé le tibia et le péroné, ce qui était sa première blessure grave qui l’a laissé sans options pour la Coupe du monde après trois mois d’absence de la compétition. En 2011 est venue la signature de Valentino Rossi pour Ducati, je rêvais de gagner avec la moto italienne, mais c’était un amour impossible. La blessure a continué à faire des ravages et il n’a pas pu s’adapter à la bête italienne. Et le 23 octobre 2011, il a subi l’un des coups les plus durs de sa carrière, la mort de Marco Simoncelli, celui qui avait été comme son frère et qui en Italie était considéré comme le successeur de Valentino. À ce moment là, Rossi, qui avait été l’un des pilotes les plus agressifs du championnat du monde, a changé sa façon de piloter.

A ce changement s’est ajouté le nouveau déplacement de MotoGP arrivé en 2012 avec les motos 1000cc, quelque chose auquel les jeunes se sont rapidement adaptés mais qui a nécessité un plus long processus d’adaptation à l’italien. Malgré des changements révolutionnaires sur la moto, il n’a pas atteint les performances souhaitées et sa relation avec l’équipe a commencé à se détériorer jusqu’à ce qu’il décide de quitter Ducati et de retourner chez Yamaha.

Après de nombreuses rumeurs dans le paddock, Yamaha a confirmé le retour de Rossi dans l’équipe en août 2021. En 2013, il affronte le retour de sa M1 avec beaucoup d’enthousiasme et remporte une victoire à Assen et 6 podiums, terminant quatrième du championnat. Après les années désastreuses avec Ducati, il semblait que Rossi était à nouveau à l’aise avec sa moto et en 2014, il a pris la deuxième place après avoir remporté 2 victoires et 13 podiums.

En 2015, Valentino a touché son dixième titre mondial Du bout des doigts, il s’est engagé dans la lutte pour le championnat du monde, moto et pilote semblaient à nouveau parfaitement au diapason, mais la saison a été marquée par la polémique avec Marc Marquez et ça s’est terminé de la pire des manières. Il avait 4 victoires et 15 podiums et tout indiquait le 10e titre tant attendu, mais après le incident avec Marc au GP de Malaisie 2015, ils ont sévèrement sanctionné Rossi, l’obligeant à partir dernier à Valence. Rossi a essayé et est passé de la dernière à la quatrième place sur sa Yamaha, mais ce n’était pas suffisant et Laurent cette année-là, il prit la couronne.

La saison 2016 n’a pas été pour le mieux, Rossi a décroché deux victoires et dix podiums mais l’arrivée de Michelin en tant qu’unique manufacturier de pneumatiques a nui à celui de Tavullia, qui ne se sentait pas à l’aise avec la moto. ET La dernière victoire de Valentino en MotoGP remonte à 2017 au GP des Pays-Bas.

Les deux saisons suivantes avec Yamaha, en 2018 et 2019, déjà avec les nouvelles promesses du MotoGP de plus en plus fortes et des rythmes qui étaient loin des siens, Rossi a réalisé quelques podiums mais n’a pas remporté de victoires. Fin 2020, il a annoncé qu’il quittait la moto officielle Yamaha pour faire place à une nouvelle promesse : Fabio Quartararo. Rossi ne se dissocie pas complètement de Yamaha et signe pour l’équipe de Petronas Yamaha SRT de continuer au moins une saison de plus.

Il Dottore doutait déjà de sa retraite et a assuré qu’il prendrait une décision concernant son avenir en fonction des résultats de 2021. Et après la pause estivale est venu le GP de Styrie. Rossi a convoqué une conférence de presse en solo et tout le monde savait ce qui allait se passer. Après 26 saisons en Coupe du monde, 9 Coupes du monde et à 42 ans il annonce que le moment est venu de raccrocher le singe et que le 2021 ce serait sa dernière saison en tant que pilote MotoGP. Malgré le fait que Rossi n’ait pas obtenu de bons résultats lors de sa dernière saison, toutes les courses après l’annonce de sa retraite ont servi à ce que le public puisse dire au revoir à l’Italien dans chaque circuit et montrer le grand soutien qu’il a toujours eu. cela a été un élément fondamental de sa carrière inoubliable.