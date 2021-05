Cela a été un week-end à oublier pour moi

Daniel Ricciardo a décrit le Grand Prix de Monaco comme un week-end à oublier, l’Australien ne pouvant réussir qu’une 12e place.

Vainqueur unique et double polaire à Monaco, Ricciardo est entré dans le week-end avec de grands espoirs, mais n’a jamais eu l’air tout à fait à l’aise au volant de sa McLaren.

Pendant ce temps, son coéquipier Lando Norris était en pleine forme tout au long, se qualifiant cinquième puis montant sur le podium le jour de la course.

Ricciardo est parti 12e et n’a pas réussi à gagner du terrain lors d’une course processionnelle, expliquant par la suite que sa performance en qualifications rendait inévitable un dimanche difficile.

«Cela a été un peu un week-end à oublier pour moi, malheureusement», a-t-il déclaré. «La course allait toujours être délicate après une séance de qualification difficile hier et c’est comme ça que ça s’est passé.

«J’ai eu un peu de mal au départ sur le médium et cela a à peu près décidé notre course.

«Le deuxième relais sur le dur était encourageant et les temps au tour ont vraiment commencé à s’améliorer, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus étant donné la difficulté de passer ici. Je vais juste devoir comprendre ce qui s’est passé et m’éloigner quelques jours pour m’éteindre un peu avant de repartir à Bakou.

«Du côté positif, c’était un excellent résultat pour Lando et l’équipe, alors félicitations à tous. Cela montre que le rythme est là dans la voiture et que nous devons juste travailler pour le déverrouiller, mais cela viendra avec le temps et le kilométrage.

Ricciardo espère rebondir au Grand Prix d’Azerbaïdjan dans deux semaines.