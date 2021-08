“Cela a été une très longue semaine et cinq ans”

08/03/2021 à 13:50 CEST

Simone Biles a assuré que “ça a été une très longue semaine, cinq très longues années” après son retour ce mardi à la compétition dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour la finale individuelle à la poutre féminine. La gymnaste américaine a accroché la médaille de bronze seulement derrière les Chinois Guan et Tang (respectivement or et argent). Une médaille, en plus, qui “n’était pas attendue”. “Je voulais juste aller là-bas et le faire pour moi, et c’est ce que j’ai fait”, a-t-il ajouté. Avec ce bronze, Biles ajoute sept médailles à son palmarès lors de certains Jeux.

En ce sens, Biles a ajouté : “Ce bronze est plus spécial que celui sur la poutre à Rio. Je l’apprécierai longtemps.” Simone est revenue, ce mardi 3 août, à la compétition après avoir quitté la finale par équipe féminine – le mardi 27 juillet dernier – pour s’occuper de “sa santé mentale”. Elle a fait un saut, est tombée mal et, malgré le fait qu’au début il semblait qu’elle prenait sa retraite en raison d’une blessure au pied, la gymnaste elle-même a expliqué lors d’une conférence de presse ultérieure qu’il s’agissait d’anxiété. Le geste de faire un pas de côté a été un geste courageux qui a également reçu de nombreux messages de soutien. Ce mardi, la gymnaste a signé un bronze au goût d’or.