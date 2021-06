Cela a pris des mois, mais Godzilla Vs. Kong a enfin atteint un jalon au box-office

in

Situé cinq ans après les événements de Godzilla: le roi des monstres (qui n’a rapporté que 386,6 millions de dollars dans le monde), Godzilla contre Kong a finalement placé les deux personnages éponymes sur une trajectoire de collision cinématographique pour la première fois depuis 1962 King Kong contre Godzilla. Le casting principal comprenait Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Shun Oguri, Julian Dennison et Demián Bichir. Adam Wingard de Blair Witch a réalisé le film MonsterVerse, et Eric Pearson et Max Borenstein ont travaillé sur le scénario.