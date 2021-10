Cela agira comme un catalyseur dans la flambée des prix XRP jusqu’à 10x ! Que souhaitez-vous savoir! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Ripple et la lutte juridique de la SEC ont été une affaire de tous les jours. Comme l’affaire ne trouve pas de fin, rencontre avec le jugement en cours d’exécution. D’un autre côté, la position de Ripple sur l’affaire se renforce à chaque audience. Alors que l’inverse se produit avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les internautes s’attendent à ce que le bras de fer s’atténue, à la suite d’un règlement mutuel. Considérant le scénario actuel. Où le stand de SEC se dégrade, chaque jour qui passe. On sait que le juge a ordonné à la SEC de répondre à certaines questions de Ripple. Si la SEC perd la motion de radiation de la défense de préavis équitable. Ils devraient reconsidérer leur position sur l’affaire.

Le manque de clarté est largement connu par la communauté des passionnés de crypto. De plus, 40% des commissaires de la SEC soutenant le manque de clarté réglementaire pourraient également inciter davantage la SEC à rechercher un règlement. En outre, le ministère américain de la Justice et du Trésor avait déclaré que le XRP serait une monnaie en 2015. Ce qui affaiblirait encore plus la position de la SEC.

Le prix du catalyseur dans le XRP passe à 10x

L’analyste éclaire qu’il y a un an, le prix XRP se négociait à 25 centimes. Alors qu’il y a quelques heures, il se négociait à 1,10 $. Ce qui est un gain approximatif de 400% malgré les marées hautes. Une fois la bataille juridique résolue, XRP serait le seul crypto à avoir une clarté réglementaire. Cela serait d’une immense importance pour XRP, et de nombreux investissements institutionnels pourraient suivre.

Et le protocole fondamentalement fort ouvrira la porte à de nombreuses adoptions. En 2017, XRP avait atteint un ATH, alors qu’il n’était pas répertorié sur CoinBase. L’inscription ne sera pas très préoccupante, une fois l’affaire résolue. L’analyste s’attend à ce que la pièce atteigne le cap de 4 à 5 $ dans 12 mois. Collectivement, XRP obtiendra sa part de hausses, le cas s’amenuisant.

