Cela aidera le marché à se redresser

Malgré la faiblesse récente, attendez-vous à ce que les rachats aident à soutenir le marché … cherchez une pause vers de nouveaux sommets plus tard cet automne … un aperçu des technologies étonnantes qui nous attendent cette décennie

En septembre, il semblait à peu près tout le monde s’attendait à un repli du marché.

Et qu’il s’agisse d’une prophétie auto-réalisatrice, d’une dynamique de marché ou simplement d’une faiblesse saisonnière, ce mois-ci a en fait connu des pertes.

Au moment où j’écris vendredi au déjeuner, le S&P et le Nasdaq sont en baisse de 1,7% et 1,3%, respectivement, sur le mois. Le Dow Jones mène les pertes, en baisse de 2,1% jusqu’à présent en septembre.

Si votre portefeuille est en pire état, c’est parce que des poches du marché sous-performent les indices plus larges depuis des semaines maintenant.

Depuis CNBC :

Environ 15 % des actions du S&P 500 sont à plus de 20 % en dessous des sommets de 52 semaines, mais des pans beaucoup plus larges de l’univers des moyennes et petites capitalisations sont en baisse de 20 % ou plus. Ces derniers groupes sont moins axés sur la technologie et plus sensibles à un ralentissement économique : Détérioration au ralenti

(pourcentage d’actions qui sont 20 % ou plus en dessous de leurs sommets de 52 semaines) S&P 500 15 % S&P Midcap 30 % S&P Small Cap 48 %

Vous trouverez ci-dessous une poignée d’actions largement détenues, ainsi que le pourcentage selon lequel elles se négocient actuellement en dessous de leur sommet de 52 semaines.

American Airlines 26%… FedEx 20%… Nordstrom 41%… Pulte 26%… Eli Lilly 14%… Dupont 20%.

*** Que devons-nous faire de cela? Sommes-nous en train de glisser lentement dans une correction furtive ?

Passons directement à nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen de Strategic Trader :

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques et brièvement dépassé la résistance à la tendance haussière il y a quelques semaines, le S&P 500 a commencé à reculer la semaine dernière suite à des prises de bénéfices après la fête du Travail. Alors que ce retrait a rendu les permabears tout chauds et dérangés, ce retrait n’est que cela… un retrait. Ce n’est pas le début de la fin. Il y a tout simplement trop de demande pour les actions américaines pour permettre au S&P 500 de franchir le niveau de support haussier qui interagit avec l’indice depuis mai. Graphique journalier du S&P 500 (SPX)

*** Un facteur qui maintiendra le marché haussier

Dans la mise à jour de mercredi de John et Wade, ils ont indiqué une raison pour laquelle les actions ont un soutien, malgré la volatilité actuelle – les rachats d’actions.

Pour tous les lecteurs moins familiers, lorsqu’une entreprise dispose de liquidités supplémentaires, elle peut l’utiliser pour racheter ses propres actions, en “retirant” ou en annulant ces actions.

En supposant que l’entreprise génère toujours le même montant de bénéfices, moins d’actions augmenteront le bénéfice par action (BPA) d’une entreprise. C’est un avantage pour les actionnaires.

Voici John et Wade illustrant comment cela fonctionne :

Par exemple, si une entreprise gagne 100 $ et qu’il y a 100 actions en circulation, le BPA est de 1 $ (100 $/100 actions = 1 $ par action). De même, si une entreprise gagne 100 $ et rachète 50 actions, il n’y a donc plus que 50 actions en circulation, le BPA est de 2 $ (100 $ / 50 actions = 2 $ par action). La société n’a pas du tout augmenté ses bénéfices, mais en rachetant ses actions, elle a doublé son BPA.

Aujourd’hui, nous voyons des entreprises reprendre leurs programmes de rachat d’actions suite à un ralentissement lié au COVID-19.

John et Wade ont fourni le graphique ci-dessous, illustrant la montée en puissance des rachats ici en 2021.

Source : Standard & Poor’s

Rachats trimestriels du S&P 500 (source Yardeni Research)

Retour à la mise à jour de Strategic Trader :

Cette augmentation des rachats d’actions parmi les sociétés du S&P 500 est une bonne nouvelle. Les rachats avaient glissé pendant la pandémie, mais ils font un retour en force en 2021. Nous nous attendons à ce que davantage d’entreprises annoncent des programmes de rachat accrus à l’approche du quatrième trimestre. Cela devrait maintenir la demande pour les actions du S&P 500 forte à court terme.

Donc, revenant à notre question en haut du Digest d’aujourd’hui, que devons-nous faire du récent recul du marché ?

Voici le résultat de John et Wade :

Nous sommes déjà venus ici. Le S&P 500 atteint de nouveaux sommets historiques et les traders prennent des bénéfices. Cela fait baisser l’indice, ce qui attire plus d’acheteurs. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive dans un avenir prévisible.

*** Terminons aujourd’hui avec un regard amusant sur les technologies étonnantes qui seront dans votre portefeuille demain

Bank of America Global Research vient de publier un rapport de recherche de 152 pages qui met en évidence 14 « technologies radicales qui pourraient changer nos vies et accélérer l’impact des mégatendances mondiales ».

Selon le rapport, ces technologies représentent aujourd’hui un marché de 330 milliards de dollars. Mais d’ici la prochaine décennie, ils pourraient exploser à 6,4 billions de dollars.

Comme nous l’avons noté ici dans le Digest, les années 2020 seront la décennie la plus transformatrice de l’histoire de l’humanité. C’est parce que la technologie conduit à un progrès exponentiel, et non à un progrès linéaire traditionnel.

Le rapport BofA fait écho à ce point :

Le rythme auquel les thèmes transforment les entreprises est fulgurant, mais l’adoption de nombreuses technologies – comme les smartphones ou les énergies renouvelables – a dépassé de plusieurs décennies les prévisions des experts, car nous pensons souvent de manière linéaire mais les progrès sont exponentiels.

Voici les 14 « technologies radicales ». Nous allons creuser dans une poignée ci-dessous.

6G Cerveau Interface ordinateur Intelligence artificielle émotionnelle Biologie synthétique Immortalité Humains bioniques eVTOL Électricité sans fil Hologrammes Metaverse Batteries Nextgen Ocean Tech Exploitation minière verte Capture et stockage du carbone



Source : B of A Global Research

Voici plus de détails sur une poignée de ces technologies Moonshot.

Extrait du rapport BofA :

Interfaces cerveau-ordinateur: « Alors que nous atteignons un point où les humains sont incapables de suivre le rythme des ordinateurs et de l’IA, les interfaces cerveau-ordinateur pourraient aider à « mettre à niveau » les humains avec les ordinateurs. À plus court terme, les interfaces cerveau-ordinateur contiennent des solutions pour les personnes paralysées et promettent une nouvelle vague d’innovation dans le jeu. » Immortalité: « Traditionnellement, le vieillissement n’a pas été considéré comme une maladie qui peut être traitée mais cela est en train de changer. Les acteurs de cet espace cherchent de plus en plus à s’attaquer à la marque du vieillissement via des voies telles que «l’instabilité génomique, l’attrition des télomères, le dysfonctionnement mitochondrial et la sénescence cellulaire», entre autres.» eVTOL: « Véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux qui pourraient fournir une solution de transport de mobilité alternative aux infrastructures obsolètes et aux routes trop sollicitées en milieu urbain. » Hologrammes: « Une technologie capable de créer un environnement simulé grâce à des projections d’images lumineuses qui permettront à chacun de se réunir dans une même pièce virtuelle, sans avoir à quitter son emplacement physique. Métavers: Une « future itération d’Internet, constituée d’espaces persistants, partagés, partagés en 3D liés dans un univers virtuel. Il pourrait comprendre d’innombrables mondes virtuels persistants qui interagissent les uns avec les autres, ainsi que le monde physique et des marchés en transformation tels que les jeux, la vente au détail, le divertissement, etc.

Il est difficile de regarder cette liste et de ne pas être enthousiasmé par ce qui s’en vient cette décennie, à la fois du point de vue de la société et du portefeuille.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces tendances ici dans le Digest.

