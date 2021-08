Cela arrivera-t-il sur les marchés mondiaux?

Xiaomi Mi A3

Une nouvelle fuite a apparemment révélé les spécifications du smartphone Xiaomi CC11. La fuite pointe vers une proposition de milieu de gamme avec un SoC relativement puissant. Les précédents téléphones CC sont arrivés sur les marchés internationaux en tant qu’appareils Mi A ou Mi Note.

La série CC de Xiaomi est généralement une gamme de smartphones axée sur le design et les selfies, mais ces appareils sont limités à la Chine et nous n’avons pas vu de nouvelles entrées depuis plus d’un an. Maintenant, des fuites en provenance de Chine indiquent que le CC11 est prêt pour un lancement imminent.

Le pronostiqueur de Weibo, Bald Panda, a publié aujourd’hui les spécifications apparentes du Xiaomi CC11, affirmant qu’il est équipé d’un chipset Snapdragon 778G, d’un panneau OLED de 6,55 pouces à 90 Hz et d’une batterie de 4 200 mAh avec une charge de 33 W. Le leaker prétend également que vous obtenez un système de caméra arrière triple de 64MP et un snapper selfie de 20MP.

Une liste TENAA repérée par MySmartPrice suggère également que le Xiaomi CC11 offrira 6/8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage et une extension microSD.

La liste semble également corroborer certaines des spécifications divulguées par le pronostiqueur. Plus précisément, le dossier révèle un chipset octa-core de 2,4 GHz (les mêmes spécifications que le Snapdragon 778G) ainsi qu’un appareil photo principal de 64 MP et un tireur de selfie de 20 MP.

La grande question est de savoir si ce téléphone quittera réellement la Chine, et c’est là que les modèles précédents entrent en jeu. L’Android One-toting Mi A3 est essentiellement le Mi CC9e avec Android d’origine et un écran légèrement plus grand, mais avec une fiche technique identique sinon . De plus, le Mi CC9 Pro a quitté la Chine et était connu sous le nom de Xiaomi Mi Note 10 Pro sur les marchés mondiaux.

En d’autres termes, il existe un précédent pour le lancement des téléphones Xiaomi CC en tant qu’appareils Mi Note ou téléphones de la série Mi A dans d’autres régions. Mais nous n’avons pas vu beaucoup d’appareils Android One au cours des deux dernières années, nous ne comptons donc pas sur ce dernier. Il est également possible que si Xiaomi propose effectivement le téléphone sur des marchés plus larges, il porte un nom complètement différent.

Achèteriez-vous un téléphone Android One en 2021 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.