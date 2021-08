Cela aurait été le “iPhone nano” d’Apple qui n’est jamais devenu une réalité | La technologie

Des informations ont fuité dans lesquelles il serait dit qu’Apple aurait pensé à lancer un appareil appelé l’iPhone Nano et qu’il aurait une taille plus compacte que l’iPhone 4, en plus d’être beaucoup moins cher.

Les terminaux petits, compacts et puissants sont une chose rare dans le monde moderne de la technologie. Les fabricants misent sur des appareils de tailles considérables, même si certains utilisateurs préfèrent pouvoir transporter le téléphone dans leur poche sans problème..

Avant d’en arriver là, les constructeurs envisageaient de lancer des versions plus compactes de leurs appareils. Ces versions étaient autrefois le fer de lance de Sony chez les fabricants Android et de l’iPhone 4 chez Apple.

Mais Apple aurait eu l’idée de lancer un appareil bien plus compact qu’un iPhone 4 et, aussi, bien moins cher. La tête pensante de cette idée était Steve Jobs et elle a été révélée grâce au procès entre Apple et Epic Games.

L’information qui a été révélée au grand public est qu’en 2010 et 2011 l’idée d’un appareil plus compact et économique trottait dans la tête de ceux de la Silicon Valley.. Le nom qu’ils auraient donné à cette équipe aurait été iPhone Nano.

Ce nom ferait référence aux iPods qui existaient à cette époque puisqu’à cette époque le nom de famille mini ne faisait pas partie du travail d’Apple. Selon les données divulguées, cet appareil était censé être moins cher que l’iPhone 4.

Si cet appareil avait été lancé sur le marché, il aurait pu faire la guerre à la fois à l’appareil phare d’Apple à l’époque, ainsi qu’aux appareils Android.. Eh bien, à l’intérieur de cette équipe, vous trouverez plus que du matériel compétitif.

L’iPhone Nano n’a jamais vu le jour et il n’en reste que des mots écrits. Il aurait été intéressant de connaître un appareil avec ces caractéristiques à cette époque. De même, à l’avenir, ils retrouveront cette ligne de pensée, bien que cela soit peu probable compte tenu de la façon dont Apple est.