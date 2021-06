Cela aurait été le prochain mobile LG : Velvet 2 Pro en vidéo | La technologie

Le LG Velvet 2 Pro battait son plein lorsque la société a annoncé la fermeture de sa division mobile. Ce nouveau modèle ne sortira jamais dans les magasins, mais il a été vu sur YouTube.

En fermant sa division et en annonçant qu’il quittait le marché du mobile, LG a décidé de liquider ce dernier smartphone qu’il préparait chez certains salariés, donc son déballage de la chaîne YouTube coréenne, PhoneHub, où nous avons pu voir ce que LG Velvet 2 Pro.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le design du terminal qui continue un peu avec le style du LG Velvet original avec les trois caméras en position verticale en tant que gouttes. Certaines fonctionnalités qui n’ont pas été confirmées sont également spécifiées.

La première chose qui est appréciée est le packaging, un peu étrange car il se compose de deux boîtes. Dans l’un d’eux se trouve le chargeur et un câble. Dans la boîte principale se trouve le téléphone, un étui en plastique et un câble USB, cela pourrait suggérer que la marque n’a pas voulu inclure le chargeur dans la vente comme le font d’autres marques, bien qu’étant un modèle encore provisoire, cela n’est pas confirmé.

Quant au terminal, la plus grande différence avec son prédécesseur est que les trois caméras arrière dépassent désormais du boîtier mince. Dans le mobile précédent, seul le principal se démarquait. Nous n’avons pas non plus de prise casque (pas de casque ni d’adaptateur dans la boîte) et les boutons se transforment en pads pour monter et baisser le volume ou éteindre le téléphone.

A l’intérieur, les fonctionnalités sont un processeur SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go stockage UFS 3.1. L’écran est de 20 : 9, taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,8 pouces. Le capteur d’empreintes digitales se cache sous l’écran et la batterie est de 4 500 mAh. A l’arrière, le la caméra principale est de 64 Mpx avec un capteur de Sony couplé à un téléobjectif ultra grand-angle et un zoom 3x.

Par rapport au Velvet original, dont vous pouvez lire l’analyse approfondie ici, il améliore la batterie, la caméra arrière, ainsi que le processeur et l’écran qui est plus rapide. Ces améliorations auraient fait monter le prix du terminal des 699 euros que coûtait son prédécesseur, bien que très probablement nous ne sachions jamais combien, puisque ce mobile est resté aux portes du marché.