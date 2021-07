Cela aurait pu être l’indice le plus ridiculement facile de Final Jeopardy de tous les temps

Quiconque a écouté l’émission de mardi du jeu télévisé bien-aimé Jeopardy a vu quelques différences notables lors de la compétition de jeux-questionnaires. L’une d’entre elles était que le plus récent animateur intérimaire était le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, prenant la place si tristement vacante à la mort d’Alex Trebek. L’autre est que la diffusion d’hier aurait également pu inclure l’indice de danger final le plus simple de l’histoire du jeu télévisé.

C’est l’évaluation que vous pourriez avoir, en tout cas, après avoir vu à quel point les fans étaient choqués. Qui a décidé de décerner cette distinction à l’indice d’hier, lors de la dernière partie du jeu.

La question sur le danger final la plus simple de l’histoire ?

Un petit récapitulatif : vous connaissez tous l’exercice. L’animateur de Jeopardy révèle la dernière catégorie. Nous réfléchissons tous à ce que cela signifie, alors que les choses se terminent par une pause publicitaire. Revenez de la pause, obtenez l’indice, puis un thème musical familier commence pendant que les candidats griffonnent leurs réponses.

La catégorie d’hier était « Collèges et universités ». Et voici l’indice – “En 2019, cette université publique a tenté de déposer le mot” The “pour une utilisation sur les vêtements et les chapeaux.” Si vous auriez dit « l’Ohio State University », donnez-vous une tape dans le dos pour avoir répondu à ce qu’Internet a rapidement décidé être un défi ridiculement facile. Celui qui, en fait, est censé être le plus difficile du jeu.

Courtney est notre championne des 7 jours ! On pourrait dire LA bonne réponse dans Final Jeopardy ! l’a aidée. 😉@OhioState pic.twitter.com/8fWb7Fhp9B — Danger ! (@Jeopardy) 7 juillet 2021

La réaction des téléspectateurs a été rapide et quelque peu impitoyable. Ce qui suit est un échantillon de certains des commentaires laissés sur les publications de la page Facebook officielle de Jeopardy à propos de cet indice de Final Jeopardy (avec des erreurs de grammaire mineures corrigées):

« Quiconque regarde régulièrement le football de la NFL connaît cette réponse, à mon avis. »

“Probablement l’une des réponses les plus faciles à mettre en danger final que j’ai jamais vues.”

“Nous n’avons pas regardé ce soir, mais bon Dieu, c’est beaucoup trop facile pour Final Jeopardy.”

“Quelle était la question? Quelle équipe de football universitaire perd chaque année contre l’Alabama lors du match de championnat ? »

Qui est le suivant?

Un rappel sur le passage de Gupta en tant qu’hôte invité – le jeu télévisé, rappelez-vous, parcourt toujours une panoplie de célébrités et de personnalités bien connues pendant qu’il détermine ce qu’il faut faire pour remplacer définitivement Trebek.

D’autres invités devraient remplir plus tard ce mois-ci :

George Stephanopolous (12-16 juillet) Robin Roberts (19-23 juillet) et LeVar Burton (26-30 juillet)

Trebek est décédé à la fin de l’année dernière à l’âge de 80 ans après avoir combattu un cancer du pancréas. Il avait animé Jeopardy pendant près de quatre décennies, dont plus de 8 000 épisodes. Trebek a également publié l’année dernière un mémoire intitulé The Answer Is… Reflections On My Life et a fait don de tous les bénéfices à une œuvre caritative.

“Même si vous apprenez des faits que vous ne pourrez pas utiliser dans votre vie quotidienne, cela vous enrichit”, a écrit Trebek dans les mémoires. “Le fait lui-même vous enrichit en tant qu’être humain et élargit votre vision de la vie et fait de vous une personne plus compréhensive et meilleure.”

