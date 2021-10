Cela devrait être le prochain produit Google Pixel

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google avait l’habitude d’étiqueter son nom sur une multitude de produits, des Chromebooks aux tablettes. De nos jours, l’entreprise se concentre principalement sur les smartphones, les produits pour la maison intelligente et les écouteurs sans fil. Mais que se passe-t-il si l’entreprise se lance dans un autre segment ?

Dans un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs quel produit de marque Google Pixel ils aimeraient voir après le lancement du Pixel 6. Les résultats sont maintenant là !

Quel devrait être le prochain produit Google Pixel ?

Résultats

Ce sondage a recueilli un peu moins de 1 800 votes depuis sa mise en ligne le 25 octobre. Nous avons proposé aux lecteurs cinq options d’appareils, mais l’un d’eux était le grand favori, remportant 57,9 % des voix. Cet appareil est la Pixel Watch.

La montre intelligente de longue date de Google n’arrivera probablement pas de si tôt, mais il est clair que les lecteurs veulent désespérément que l’expérience Pixel soit condensée dans un appareil portable. Sans doute, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour cela, surtout après les débuts prometteurs de Wear OS 3 et le récent achat de Fitbit par Google.

Plus de lecture: Pourquoi vous ne devriez pas vous attendre à une montre Google Pixel de si tôt

Les quatre autres appareils se sont battus pour les classements inférieurs. 16% des personnes interrogées souhaitent une « nouvelle tablette » de Google, tandis que 10,7% souhaitent une « Pixel pliable ». Ce dernier est un autre appareil qui a fait l’objet de nombreux conseils et rumeurs ces derniers mois. Un nouveau Pixelbook a remporté 8,9 % des voix, et la dernière place est un « Pixel TV ». Il semble que les personnes interrogées soient assez satisfaites de leurs dongles Google TV pour le moment.

Alors, qu’est-ce que les répondants veulent d’autre? Eh bien, selon les commentaires, un Pixel 6 Mini est un appareil de rêve pour beaucoup. Une liseuse avec prise en charge de Google Play Books et un Chromecast Ultra plus costaud avec Google TV ont également reçu des mentions.

Vos commentaires

Zagreus : Pixel 6 Mini – Je serais resté avec les appareils Pixel s’ils n’avaient pas eu l’intention de me forcer à utiliser une tablette pour passer des appels téléphoniques. Santi : Moi aussi ! Un Pixel de la même taille que le 5 mais avec 6 internes. J’adorerais ce téléphone ! Sophia : Personnellement, je pense qu’une montre est très susceptible d’arriver. C’est l’appareil ultime pour garder une trace de chaque mouvement, emplacement et habitudes personnelles. Google doit saliver à l’idée de tant de données transmises volontairement… Je m’étonne qu’ils n’aient pas encore pris le train en marche ! JG : Produits Pixel que j’aimerais voir… Une Pixel Watch serait probablement mon #1. J’aimerais également voir un Pixelbook détachable (ou entièrement intégré). À la fois comme produit phare et son homologue de la série a. J’aimerais voir Google émuler les Air Tags d’Apple avec quelques Pixel Tags, mais peut-être suivre la route de Tile et lancer quelques versions différentes plutôt qu’une taille unique. Et aussi les AirPods Max d’Apple. Je ne suis pas vraiment un fan des écouteurs, alors j’aimerais voir des écouteurs intra-auriculaires… Pixel Buds Max (ou peut-être XL). En plus de tous les trucs amusants, comme la suppression adaptative du bruit, l’émulation du son surround, etc., j’aimerais qu’ils viennent avec non seulement Bluetooth mais aussi WiFi et un récepteur FM, afin que je puisse diffuser de la musique directement via Wi-Fi ou écouter les stations FM locales, si mon téléphone est hors de portée. En fonction de l’épuisement de la batterie, peut-être de la technologie Soli pour que je puisse régler le volume, etc. en agitant mes mains devant moi ? eddi0 : Un téléphone de taille similaire au 4A/5 SANS une énorme bosse/bosse de caméra. Conservez cependant toutes les autres fonctionnalités du Pixel 6. Walter Kowalski : Une tablette détachable serait sympa. Alex B Nice : Pixel Fitbit avec au moins 48 heures de batterie et 30 minutes de charge complète.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Avez-vous une idée de ce que devrait être le prochain Google Pixel ? Déposez un commentaire ci-dessous.