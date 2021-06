Cela empêche en fait les piqûres de moustiques de démanger, et ce n’est que de 10 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je ne suis pas sûr que je pourrais être plus heureux que le temps d’été soit enfin là, et je suis certain que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs raisons différentes pour lesquelles c’est le cas et elles sont toutes assez évidentes. Tout d’abord, il se trouve qu’il y a actuellement une pandémie mondiale qui continue de faire rage aux États-Unis et dans le monde. Les choses se sont définitivement améliorées ici aux États-Unis et dans d’autres régions avec un accès étendu aux vaccins, mais des milliers et des milliers de personnes sont toujours infectées chaque jour. Étant donné que la covid est censée se transmettre principalement par l’air, le temps chaud de l’été signifie moins de temps passé à l’intérieur et moins de chance que vous soyez exposé au virus.

En plus de cela, je vis dans le nord-est, donc je suis juste heureux que les choses commencent enfin à se réchauffer. Nous avons eu quelques tempêtes de neige monstres l’hiver dernier là où je vis, et il faisait aussi assez froid tous les jours. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de mettre tout ça derrière moi. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients à l’été et dans mon coin de pays, les moustiques et autres insectes piqueurs sont quelque part en haut de la liste. Cette année, cependant, je suis moins préoccupée par les piqûres d’insectes que je ne l’ai jamais été auparavant. C’est parce que quelqu’un m’a finalement présenté le Outil d’aspiration Bug Bite Thing, un changeur de jeu à 9,95 $ que vous pouvez trouver en stock dès maintenant sur Amazon.

Si vous regardez l’émission populaire Shark Tank, vous avez peut-être vu le Outil d’aspiration Bug Bite Thing avant que. Sinon, préparez-vous à rencontrer le tout petit appareil à 10 $ qui changera la donne pour vous et votre famille cet été.

Il semble qu’il existe un million de produits différents qui prétendent offrir un soulagement des piqûres de moustiques ainsi qu’un soulagement des autres piqûres d’insectes et d’insectes. Inutile de dire que certaines fonctionnent mieux que d’autres et que différentes solutions fonctionneront pour différentes personnes. Il existe des gels, des crèmes, des baumes et toutes sortes d’engins différents. Nous avons même lu que certaines personnes utilisent une cuillère chaude pour soulager les piqûres d’insectes. Même si vous avez réussi à trouver une solution qui fonctionne pour vous, faites-vous plaisir et essayez Bug Bite Thing.

Au prix de seulement 10 $ sur Amazon, le Outil d’aspiration Bug Bite Thing n’utilise aucun produit chimique d’aucune sorte. Au lieu de cela, il utilise une simple aspiration pour éliminer les irritants laissés sous la peau par les piqûres et les piqûres d’insectes. Cela inclut le venin, la salive et d’autres irritants.

Il ne pourrait vraiment pas être plus facile à utiliser. Placez simplement le Bug Bite Thing sur votre piqûre d’insecte, tirez lentement sur les poignées jusqu’à ce que vous sentiez l’aspiration, maintenez-le là pendant 10 à 20 secondes, puis poussez les poignées vers le bas pour le libérer. Juste comme ça, les démangeaisons sont soulagées et l’enflure commence à diminuer. C’est incroyable! N’en faites pas trop, d’ailleurs, car vous pouvez certainement laisser une grande marque si vous utilisez trop d’aspiration. Les critiques notent que vous devrez faire particulièrement attention à votre tête et à votre visage, car vous ne voulez pas laisser trop de marque à l’un ou l’autre de ces endroits.

Avec plus de 17 600 notes 5 étoiles et plus de 5 500 notes 4 étoiles, c’est de loin la solution de soulagement des piqûres d’insectes la mieux notée que nous ayons rencontrée. Cela signifie que cela fonctionne pour le plus grand nombre de personnes, donc cela vaut vraiment la peine d’essayer, d’autant plus qu’il ne coûte que 9,95 $ !

