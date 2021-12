Cela explique pourquoi je pensais mourir de Covid

Pour la foule pas si mauvaise, il y a eu une avalanche d’opportunités de choisir des données. Et, par rapport à d’autres variantes, pour une raison quelconque, qu’il s’agisse d’une faiblesse innée ou d’une immunité préétablie, Omicron n’est pas si mal. Mais j’ai regardé les statistiques, et les hospitalisations et les décès semblent suivre le même rythme avec Omicron que Delta.

Il est peut-être trop tôt pour le dire. La version de la misère qui s’est abattue sur ma femme et moi-même ne semblait pas bénigne, et ce n’était que la surveillance de nos températures et de notre oxygène qui nous empêchait d’aller aux urgences. Nous avons atteint une limite où nous en avons discuté. C’est ce qu’on appelle doux. Mais nous sommes boostés, et nous nous sommes masqués et avons essayé de garder nos distances. Ce n’est pas comme si nous allions à un match des Suns où les gens criaient et s’entassaient comme des sardines, ce qui, bien que j’aime le basket-ball, est à mon avis une mauvaise idée en ce moment.

Mais si nous sommes boostés, est-ce important quand ? En fin de compte, peut-être. Il y a toutes sortes d’études à passer au crible, et je n’en attribue pas une comme déterminante, mais telle qu’elle s’appliquait spécifiquement à nous, celle-ci s’est démarquée.

Un rapport de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni publié jeudi suggère que l’efficacité du rappel COVID-19 contre les infections symptomatiques de la variante omicron diminue en 10 semaines. Le rapport comprenait 147 597 cas delta et 68 489 cas omicron, qui ont été signalés entre le 27 novembre et le 17 décembre. Il a analysé le pourcentage d’efficacité du vaccin entre les cas signalés des deux souches chez les individus qui avaient reçu un régime à deux doses de l’Astrazeneca, Vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19. Les chercheurs ont ensuite comparé l’efficacité du vaccin de ceux qui ont reçu un rappel Pfizer ou Moderna entre les cas signalés d’omicron et de delta. « Parmi ceux qui ont reçu un traitement primaire AstraZeneca, l’efficacité du vaccin était d’environ 60 % 2 à 4 semaines après un rappel Pfizer ou Moderna, puis est tombée à 35 % avec un rappel Pfizer et à 45 % avec un rappel Moderna 10 semaines après le rappel. « , indique le rapport.

Ah, je vois. Nous avons eu nos boosters fin septembre. Maintenant, nous devons garder à l’esprit que cela attribue un taux d’efficacité contre l’infection symptomatique, et non contre un besoin d’hospitalisation ou de décès, où les vaccins et les rappels devraient toujours être assez efficaces. Je ne dis pas que les vaccins ne fonctionnent pas, loin de là, il s’avère qu’ils sont probablement la raison pour laquelle je suis toujours en vie. Mais pour ceux qui s’attendaient à sortir dans le monde sans souci et à ne pas ressentir les effets d’Omicron, cela suggère que cela peut être un vœu pieux.

Néanmoins, même après avoir appris que nous pouvions procéder comme d’habitude, que les boosters étaient robustes, j’étais toujours prudent. Nourriture à emporter, pas d’événements, une seule fête à distance en extérieur, puis juste brièvement, où nous avons levé nos masques juste assez pour manger et n’avons pas discuté. Pourtant, apparemment, ma voisine, moins prudente et plus exposée étant une infirmière, passer et dire quelques mots a suffi à faire entrer l’obscurité dans notre maison.

Littéralement, elle a déposé notre cadeau de Noël. Elle n’aurait pas dû.

Vraiment, elle n’aurait pas dû. Maintenant, elle est soignée pour un Covid sévère, et elle est boostée mais aussi 70 ans et est déchiquetée par le virus. Elle l’a aussi apparemment donné à un tas d’autres personnes. Elle pourrait être une super-épandeuse.

Tout ce qu’il a fallu, c’est une erreur et pouf, une semaine de notre vie s’est écoulée et je suis toujours épuisé. Et si cette étude est exacte, nous pouvons nous attendre à un besoin de rappels supplémentaires, ou peut-être du nouveau vaccin de l’armée plus tard ce printemps, ce qui pourrait être le coup pour mettre fin à la pandémie.

On peut espérer. Mais la chose la plus folle, et pour moi la plus effrayante, est qu’une autre variante peut arriver à tout moment et nous rendre malades, encore une fois, car elle semble avoir la capacité de se déguiser. Je ne peux gérer que tant d’épisodes comme celui-ci. Alors maintenant, nous devons être encore plus prudents.

Cette chose est dévastatrice, vile et omniprésente. Il s’attaque aux faibles, à la recherche de toute ouverture, et est implacable dans sa poursuite d’hôtes.

Ne soyez pas négligent et devenez son Airbnb. Il est très difficile à retirer une fois la réservation effectuée.

