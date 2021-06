Cela fait 15 ans ! Diana Ross sort une nouvelle musique + Les dames de Skyy sont de retour aussi / ÉCOUTEZ .

Diana Ross

*Si vous êtes fan d’un artiste légendaire Diana Ross, vous êtes sans aucun doute ravi d’apprendre que la reine de la Motown a sorti sa première nouvelle musique en 15 ans !

Le produit par Troy Miller “Merci” a l’ambiance classique de la Motown de, disons, ” You’re All I Need to Get By “, avec un refrain frais et accrocheur qui s’intègre bien dans la discographie de Ross en tant qu’artiste solo et membre de The Supremes, écrit Soul Traks dans son examen de la chansonnette.

Comme nous l’avons dit dans la phrase d’ouverture en haut, ça fait quoi, 15 ans depuis le dernier album studio de The Boss (« I Love You »). Oui, la musique de studio s’est peut-être arrêtée pendant un certain temps, mais Lady Di a continué à se produire à la fois lors de tournées et lors d’un certain nombre d’événements de grande envergure.

Nous serions également négligents si nous ne mentionnions pas le fait qu’elle a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award en 2012.

Dans un tweet plus tôt cette semaine, Ross a déclaré que “Thank You” est le premier single d’un album complet de nouvelle musique à surveiller pour septembre. Les fans de Ross le rechercheront certainement.

Dans d’autres actualités musicales, les Ladies of Skyy sont de retour avec AP Connection. Voici le deal : depuis 2014, le duo de Pierre Bonnet et Antoine Perez, basé à Reims, mieux connu sous le nom de Connexion AP– ont construit un public en fusionnant leurs prouesses instrumentales funky avec une combinaison de pistes de talk-box et de chanteurs invités notables. Les producteurs viennent de sortir le premier avant-goût de leur quatrième album, Wide Vision, avec le souple et mémorable “Love at First Sight” mettant en vedette, justement, les Dames de Skyy, rapporte Soul Tracks.

Dirigé par la chanteuse de longue date de Skyy Denise L. Wilkinson et soutenu par ses sœurs Dolores et Bonné, “Love at First Sight” incarne la riche finesse mélodique et la sensibilité groove des classiques de Skyy tels que “Call Me”, “High” et “Givin’ Ça à toi).”

“L’impertinence caractéristique de Wilkinson enveloppe les couplets d’un style soul, et les refrains sont mis en lumière avec une vibration pure qui élève l’esprit et fait bouger les os”, explique Soul Tracks dans sa critique.