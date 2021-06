Cela fait 84 ans, mais Stadia fonctionne enfin sur Android TV

Source : Giphy

L’un des trous les plus flagrants du Chromecast avec Google TV, lors de son lancement en octobre, était qu’il ne prenait pas en charge Stadia – vous deviez quand même dépenser plus pour le Chromecast Ultra de quatre ans si vous vouliez utiliser Google service de jeu en streaming sur votre téléviseur. La prise en charge de Stadia pour le Chromecast pour Google TV devait arriver au premier semestre 2021, et Google a à peine dépassé cette date limite.

Stadia est désormais pris en charge sur les modèles Android TV d’une demi-douzaine de fabricants, pas seulement le Chromecast avec Google TV, mais si votre modèle Android TV n’est pas répertorié ci-dessous, ne vous inquiétez pas ! Vous pourrez toujours obtenir Stadia sur votre Android TV, mais vous devrez opter pour le “support expérimental” avant de l’installer.

Chromecast avec Google TV Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G) Nvidia Shield TV et Shield TV Pro Onn FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device Philips 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TV Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4

Stadia sur Google TV et Android TV fonctionnera avec le contrôleur Stadia et les « contrôleurs Bluetooth compatibles », donc les contrôleurs filaires sont sortis, mais vous n’utilisiez probablement pas de contrôleur filaire avec votre boîtier Android TV, de toute façon. Les meilleurs contrôleurs Stadia sont sans fil, mais je suis également intéressé de voir comment le contrôleur NVIDIA Shield se comporte avec Stadia, car c’est également le meilleur moyen de parcourir l’interface Android TV.

Êtes-vous impatient de voir enfin Stadia arriver sur votre Chromecast avec Google TV ? Ou utilisez-vous déjà Stadia avec l’application téléchargée sur votre Android TV ? D’autant plus que Stadia propose encore plus de jeux géniaux, la possibilité de l’utiliser sur Google TV et Android TV devrait, espérons-le, rendre la plate-forme plus attrayante.

L’application Google Stadia est désormais disponible via Google Play sur le Chromecast avec Google TV et les autres boîtiers Android TV officiellement pris en charge. Je crois que je parle pour nous tous quand je dis :

Si vous cherchez un bon jeu pour intégrer Stadia sur votre Android TV, puis-je vous suggérer quelque chose de notre meilleur tour d’horizon des jeux Stadia ? Resident Evil Village est conçu pour le grand écran et Elder Scrolls Online se réchauffe avec le chapitre Blackwood.

