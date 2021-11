Cela fait neuf ans que le MVP de Miguel Cabrera sur la recrue Mike Trout

Un jour comme aujourd’hui, le joueur du Tigres de Détroit, Miguel Cabrera, a été nommé MVP de la Ligue américaine de la saison 2012 par le Ligue majeure de baseball – MLB.

Le 15 novembre 2012, Miguel Cabrera a reçu le Most Valuable Player du circuit jeune après sa performance extraordinaire cette année-là au Big Show.

Cabrera, après une excellente performance en saison régulière cette année-là, a reçu le prix du MVP, qui se battait avec la recrue et talentueux joueur Mike Trout.

Ici le rapport :

« Miggy » a dominé une recrue Mike Trout, où le Vénézuélien a reçu 22 des 28 voix pour la première place, en plus de cela il a obtenu 362 points d’un panel de rédaction de l’American League Writers Association, tandis que son adversaire a obtenu 281 voix.

Ce jour-là en 2012, 3B Miguel Cabrera des Tigers a remporté le prix du joueur le plus utile de la Ligue américaine 2012 contre la recrue de l’année de Mike Trout of the Angels par un score de 362 à 281

– Référence Baseball (@baseball_ref) 15 novembre 2021