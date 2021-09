« Cela lui donne vraiment vie », dit sa fille

Patsy ClineLa fille de Julie Fudge nous a dit que le musée qui a ouvert ses portes à la mémoire de sa mère en avril 2017 l’a même aidée à mieux comprendre la vie et l’époque de la légende du pays.

Julie n’avait que cinq ans lorsque sa mère a été tuée dans un accident d’avion en 1963, alors qu’elle n’avait que 30 ans. Musée Patsy Cline comprend des lettres originales, des contrats et d’autres documents ainsi que certains des costumes, des instruments et des artefacts de Cline provenant des maisons familiales. Il y a aussi une reconstitution de la «maison de rêve» dans laquelle ils ont emménagé à Goodlettsville, Tennessee au printemps 1962.

‘J’aime lire les lettres’

“Tout le monde a été ravi, tout d’abord, du fait qu’il y a un endroit où aller maintenant, et deuxièmement de la façon dont cela a été fait”, a déclaré Fudge en 2017. “J’aime lire les lettres et les petites choses que je trouve parce qu’ils ont monté un puzzle, tout le chemin du retour, et j’adore cette partie. ”

Le père de Julie, le mari de Patsy, Charlie Dick, est décédé en novembre 2015 à l’âge de 81 ans, peu après le début du processus qui a fait du musée une réalité. Le fondateur du musée, Bill Miller, directeur général d’Icon Entertainment Group, cherchait à créer le musée.

Comme indiqué dans le première partie de la fonctionnalité, d’après notre entretien avec Miller, le bâtiment se trouve au centre-ville de Nashville, sur la 3e Avenue Sud, au sommet de la Johnny Cash Musée, ouvert par Miller en 2013.

« Mon père avait l’impression que nous n’avions rien, comme ‘De quoi pourrions-nous remplir un musée ?’ », se souvient Fudge. « En fait, un de mes frères a dit la même chose. C’était vraiment très intriguant de fouiller et de trouver les petites choses auxquelles vous ne pensez pas beaucoup, mais quand vous les replacez dans le contexte de l’histoire, elles sont plutôt remarquables.

Au fur et à mesure que les conversations avec Miller et son épouse Shannon se développaient à la suite du décès de Dick, le moment choisi pour le nouveau projet s’est avéré approprié. “Quand Bill et moi nous sommes réunis”, dit Julie, “c’était en quelque sorte une réponse à” Qu’est-ce que je vais faire maintenant avec le départ de papa, comment allons-nous préserver les souvenirs de maman et papa? “”

“C’était encore une nouvelle maison pour elle”

Après le mariage de Patsy et Charlie en 1957, leur fille est née en 1958, lorsque la famille a déménagé à Madison, dans la banlieue de Nashville. Ils vivaient dans un immeuble locatif, en face de la star country Hank Snow, avant d’avoir leur propre maison; le déménagement dans la propriété Goodlettsville recréée dans l’exposition est intervenu un an seulement avant sa mort. « Elle travaillait et voyageait beaucoup. Une partie de l’année dernière, elle a passé 35 jours à Las Vegas, c’était donc encore une nouvelle maison pour elle.

«Elle a toujours dit dans ses lettres qu’elle détestait vraiment être absente. Je pense qu’elle aimait ce qu’elle faisait et elle savait que c’était une façon de subvenir aux besoins de sa famille [but] si elle avait pu, elle serait restée à la maison.

Fudge ajoute que la reconstitution de leur ancienne maison est à la fois authentique et évocatrice. « Bill a utilisé les technologies modernes, et étant un musée financé par le secteur privé, vous pouvez vraiment y mettre tout votre cœur et obtenir les choses qui semblent correspondre.

“Cela ajoute vraiment à l’authenticité”

“La façon dont il a recréé la salle de jeux qui appartenait à ma mère et à mon père, nous avions divers objets qui s’y trouvaient et qui racontaient l’histoire, mais aussi en fouillant dans le garage de mon père et tout, j’ai trouvé un plafonnier de la maison, d’une de ces pièces. Donc, cela ajoute vraiment à l’authenticité. Ensuite, la façon dont Bill a recréé les murs et les sols et a tout assemblé, cela lui a vraiment donné vie. Beaucoup de gens qui étaient à la maison nous ont dit que c’était vraiment bien fait.

Fudge rit à l’idée que le musée partage une adresse avec la légende du pays Cash. « On ne peut pas demander un meilleur voisin, dit-elle. « Je pense que c’est plutôt un honneur d’être là avec lui et d’être considéré comme un compagnon dans cette région. C’est une partie fabuleuse de Nashville, étant juste là au cœur où tout le monde se trouve. Il a conservé beaucoup de son originalité et j’en suis fier. Vous ne pouvez pas obtenir ces choses ailleurs.

Écoutez le meilleur de Patsy Cline sur Apple Music et Spotify et visitez le site Web du musée pour obtenir des informations et des produits officiels Patsy.