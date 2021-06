“Cela m’a fait m’améliorer sur le terrain et mûrir en tant que footballeur”

02/06/2021 à 19:44 CEST

Alberto Teruel

Après une belle saison dans la file de droite du Wanda Metropolitano, Kieran Trippier est entré dans la liste de Gareth Southgate pour le prochain championnat d’Europe. Depuis la concentration anglaise, l’arrière latéral a fait quelques déclarations dans lesquelles il a parlé de son rôle à l’Atlético de Madrid, faisant l’éloge de « Cholo » Simeone.

Trippier, arrivé à l’Atlético à l’été 2019 en provenance de Tottenham, a apprécié le changement qu’il a connu depuis qu’il est sous les ordres de Simeone. “Pour moi, personnellement, ça a été une grande expérience, une culture différente, travailler pour Simeone. Il a travaillé pour moi sans repos, je sens que je me suis amélioré sur le terrain et que j’ai plus mûri en tant que joueur. Il n’y a pas de meilleur coach pour s’améliorer que Simeone.”

Profitant de son inclusion dans l’alignement anglais, Trippier a comparé Gareth Southgate, son entraîneur, à l’entraîneur de l’Atlético de Madrid. “Le style de jeu tactiquement brillant de Gareth est très similaire à celui de Simeone. Ils ont des similitudes, la façon dont ils organisent les équipes et la façon dont ils sont en tant que personnages. »

Pour terminer son discours, l’international anglais a nuancé la principale différence entre les deux entraîneurs. “Bon, ils ont un caractère un peu différent parce que Simeone est absolument fou. Vous pouvez voir quand il est sur la ligne de touche, ou quand il a couru dans le tunnel des vestiaires lorsque nous avons battu Valladolid. Ce sont deux entraîneurs fantastiques. »

La voie de droite, une position très disputée

Malgré sa sanction après avoir été impliqué dans une affaire de paris sportifs qui l’a empêché de jouer pendant 10 semaines, Trippier a joué un rôle déterminant pour l’Atlético de Madrid en remportant le titre de champion. L’Anglais a parfaitement fait équipe avec Marcos Llorente, formant une paire imparable dans le couloir droit.. De plus, il enregistre 6 passes décisives tout au long du championnat national.

Cette belle saison lui a permis de prendre pied sur l’alignement anglais. Cependant, sa propriété n’est en aucun cas garantie, car la concurrence dans la voie de droite des “Trois Lions” est féroce. Kyle Walker (Manchester City), Alexander Arnold (Liverpool) et Reece James (Chelsea), seront ses rivaux au poste.