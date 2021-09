“Cela me met dans l’angoisse. Je ne sais pas comment agir.”

in

Ce vendredi 17 septembre, Kiko Hernandez (45 ans) a révélé dans Sálvame Diario que la mère de Isabelle Pantoja (65), Ana Martin (90), est admis à l’hôpital. Sa santé a souffert ces dernières années à plusieurs reprises, mais selon le collaborateur, le rapport médical actuel est très négatif. La nouvelle a inquiété le public, les médias et de nombreux proches de la matriarche qui ont découvert son état par l’intermédiaire de tiers. Tel est le cas de Kiko rivera (37 ans), qui en a parlé ce dimanche matin.

“Vous êtes nombreux à me poser des questions sur l’état de santé de ma grand-mère, mais je ne sais pas, vous savez déjà que je ne parle pas à ma famille”, a commencé par dire le DJ dans ses stories Instagram. “Ma cousine (Anabel Pantoja) et moi nous avons découvert comme vous tous, je lui parlais hier », a poursuivi Kiko Rivera, laissant entendre que la relation avec sa mère est toujours tendue. Ses malentendus n’ont cependant pas fait disparaître l’inquiétude qu’elle ressent pour Ana Martín.

Ana Martín, Kiko Rivera, Isabel Pantoja et Isa P. dans une image de fichier. Gtres

“ça me déstabilise un peu, déjà par bêtises. je ne sais pas trop comment agir“, a reconnu Kiko dans la série de vidéos partagées avec ses abonnés sur Instagram.” Voyons si nous pouvons le découvrir d’une manière plus précise, bien que il semble que la chose est telle qu’elle est… Je ne sais pas quoi vous dire les gars, c’est une situation très étrange », a reconnu le DJ, qui a appris la nouvelle grâce à un appel du collaborateur de Sálvame.

Lors de la diffusion de l’émission vendredi dernier, Kiko Hernández a avoué que c’était lui qui avait informé Rivera et son cousin Anabel (35) sur l’état de santé de sa grand-mère. Selon les informations traitées par la collaboratrice, Ana Martín traverse une période difficile. Elle est aujourd’hui entièrement prise en charge par les agents de santé, mais avec une partie médicale très préoccupante.

La santé d’Ana Martín

Ce n’est pas la première fois qu’Ana Martín s’inquiète pour sa santé. Il y a deux ans, la mère d’Isabel Pantoja a été victime d’un revers très inquiétant qui, heureusement, n’a fini par être qu’une frayeur. A subi un accident cérébrovasculaire (AVC) ou accident vasculaire cérébral, qui quelques heures plus tard s’est répété, selon les informations auxquelles il a eu accès JALEOS par des sources proches de la famille.

Isabel Pantoja avec sa mère, Ana Martín, dans une image d’archive. Gtres

C’est à l’aube d’octobre qu’Agustín Pantoja a appelé d’urgence une ambulance pour emmener Ana Martín à l’hôpital le plus proche : l’hôpital universitaire de Puerto Real. L’interprète de Se me enamora el alma a appris la nouvelle inattendue alors qu’elle était dans les enregistrements de l’émission pour enfants Idol Kids. Dès qu’elle a appris l’état grave de sa mère, Isabel Pantoja s’est rendue à Cadix pour être avec Ana Martín, qui, un jour plus tard, a été transférée de l’hôpital de Puerto Real à une clinique privée.

Maintenant, deux ans plus tard, l’inquiétude se rétablit chez la tonadillera et son fils, Kiko Rivera, qui attend de nouvelles nouvelles de sa grand-mère.

