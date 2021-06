“Cela me paraît étrange que le même arbitre nous touche à nouveau”

09/06/2021

Act à 12h22 CEST

Daniel Guillen

Le gardien chilien, Claudio Bravo, a ravi l’équipe d’arbitrage après que son équipe n’ait pas pu dépasser le match nul contre la Bolivie en raison d’une pénalité rigoureuse et continuer loin des quatre premières places : “Cela nous a semblé étrange que quelqu’un qui l’avait sanctionné et quelqu’un qui ne nous a pas laissé ajouter trois par la même situation que nous avions aujourd’hui nous arbitre”.

Capitaine d’Equipe, à celui qui a encore encore un an de contrat avec le Real Betis, a insisté sur le fait que la peine maximale n’aurait pas dû être fixée : “De mon point de vue, cela ne me semble pas être un penalty. Je pense que la vente aux enchères va se terminer, mais il me semble plus étrange que le même arbitre nous touche à nouveau. Nous avons eu une situation avec eux en Uruguay, il a été puni et il nous a de nouveau arbitré..

Le même collège, Éber Aquino, a statué Non-octroi d’une pénalité en faveur du Chili pour des mains présumées contre l’Uruguay il y a plusieurs mois, quand l’électronique est liée à un. L’ex de Barcelone a réitéré sa position : “Cela me semble assez étrange. Ce n’est pas un hasard”.

Le billet pour la Coupe du monde Qatar 2022, la grande illusion

Le Chili de Lasarte a certifié une nouvelle égalité et continue dans les quatre premières positions qui donnent un accès direct à la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar l’année prochaine. Avec six points en six matchs, les Chiliens marchent en septième place à deux unités en Uruguay, qui marque la dernière place d’accès.

Le chef d’équipe, Claudio Bravo, a souligné qu’ils étaient sur la bonne voie : “J’ai vu un Chili agressif, avec une pression élevée et générant beaucoup d’occasions de but. Jouer de cette manière nous rapproche de l’entrée dans une nouvelle Coupe du monde. La façon dont nous concourons donne l’illusion d’y aller”.