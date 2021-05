“Cela me rend très fier”

13/05/2021 à 21:45 CEST

Walter Tavares, centre du Real Madrid qui a été choisi comme meilleur défenseur de la Ligue ACB et de l’Euroligue, a estimé ce jeudi que les deux reconnaissances le rendent “très fier” car pour lui la défense est l’un des aspects les plus importants du match.

“La défense est l’une des choses auxquelles j’accorde le plus d’importance dans le jeu et recevoir cela, à la fois en ACB League et en Euroligue, me rend très fier”a expliqué le Cap-Vert dans un communiqué fourni par le Real Madrid.

Il a ajouté que la saison prochaine il tentera de “continuer comme ça ou mieux” et a rappelé que sa principale “préoccupation” sera d’essayer de maintenir au moins la même ligne. “Améliorez-vous et restez solide chaque jour. Améliorez-vous et améliorez-vous pour ne pas perdre ce niveau car il est facile d’y arriver mais le plus difficile est de rester”, a-t-il déclaré.

Le pivot a été choisi cette semaine comme meilleur défenseur de l’ACB et aujourd’hui on savait qu’il était aussi le meilleur défenseur de l’Euroligue, grâce à une enquête auprès des principaux entraîneurs des équipes participantes. Le Cap-Vert de 29 ans est devenu le troisième joueur à remporter le trophée – il a été choisi comme meilleure défense de l’Euroligue lors de la saison 18-19 – et le quatrième à le remporter à plusieurs reprises.

Au vote, Tavares a battu les Américains Kyle Hines (AX Armani Exchange Milan) et Bryant Duston (Anadolu Efes), respectivement deuxième et troisième lors du vote. .