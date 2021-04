« Cela me rendrait plus heureux pour Messi de gagner la Coupe du Monde que de la gagner moi-même »

04/02/2021 à 15:03 CEST

Emiliano Martinez (Mar del Plata, 1992) a pris une décision difficile l’été dernier. Il a quitté Arsenal, son club ces dix dernières années, pour devenir le gardien partant d’Aston Villa.

Un changement qui ne lui a apporté que de la joie. Il a quitté les Emirats avec deux titres sous le bras et laissant une image emblématique pleurant sur l’herbe en parlant à sa famille. Il est parti pour grandir et être un partant et le record de Villa de 15 feuilles blanches du club et du gant d’or de la compétition se cache.

Dans cette conférence, Emi Il a parlé de son passé, de son moment actuel et d’un avenir dans lequel une Copa América et une Coupe du monde l’attendent dans laquelle il portera enfin le maillot de l’Argentine albiceleste.

Question: Se battre pour le gant d’or du premier ministre. Aviez-vous déjà imaginé cela?

Réponse: Je me suis toujours fixé des objectifs pour l’année et je voulais avoir plus de dix ou onze draps propres à la fin de la saison. C’était l’un de mes objectifs de marquer au moins 40 points avec Villa. Lorsque nous l’avons dépassé, nous avons commencé à voir le record du club, qui est de 15, et nous nous sommes fixé cet objectif. Maintenant, nous sommes proches et si nous réussissons, nous irons pour un autre, qui peut être le Golden Glove. La réalité est que vous êtes en concurrence avec la meilleure équipe du Premier, qui est City, qui joue impressionnant et n’obtient pas grand-chose.

Q: Pourquoi les choses se passent-elles si bien chez Aston Villa?

R: Les signatures s’intègrent très bien dans le système de l’entraîneur. Ils n’ont pas beaucoup signé, mais peu et ce que le coach voulait. Nous avons gagné les trois ou quatre premiers matchs et nous nous sommes rencontrés sur le court. Il y a eu quelques creux, évidemment parce qu’il y a eu des blessures graves. Il nous reste dix matchs très importants et nous verrons jusqu’où nous pouvons aller.

Q: À quoi ressemble Jack Grealish?

R: C’est un bon garçon. Il est né et aime le club depuis son plus jeune âge. Il donne tout pour lui. C’est un joueur dont vous avez toujours besoin de lui sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, il y a de grands footballeurs qui parient sur le club qu’ils aiment voir grandir et Villa est à la hausse, c’est clair d’après les chiffres. Nous sommes pour des choses importantes et l’année prochaine, nous nous connaissons davantage, nous nous battrons plus haut. Jack voulait en faire partie. Il veut faire partie de la construction de la Villa Grande.

Q: Et pourquoi les choses ne se sont-elles pas si bien passées à Arsenal? Pourquoi ne t’es-tu pas installé là-bas?

R: Je voulais changer. Je pense que j’ai réussi, car je suis parti avec deux titres sous le bras et en jouant à chaque match dans l’un des meilleurs clubs du monde. Je ne suis pas parti comme un échec, je suis parti très content, mais au final tu as envie de changer de scène après dix ans au club, à cause de tant de combats. J’ai montré ce que j’avais à faire et qu’ils auraient pu m’en donner l’opportunité un peu plus tôt. Mais je suis parti très heureux.

Q: N’avez-vous pas pensé à vous battre une saison de plus à Arsenal?

R: A aucun moment ils ne m’ont dit que je n’allais pas jouer ou que je l’étais. Ce n’était pas une bataille perdue, car j’avais montré mon niveau, mais c’était ma décision de passer par la porte d’entrée. Personne ne m’a dit de rester ou de partir. Personne ne m’a dit qu’il y en aurait un ou deux. C’était purement ma décision. Je remercie Mikel Arteta de m’avoir laissé partir et de m’avoir soutenu dans ma décision.

Q: Vous êtes parti après avoir remporté la FA Cup en pleurant sur le terrain, en parlant à la famille. Est-ce le moment le plus heureux de votre carrière?

R: Oui, non pas parce que j’ai gagné une finale, mais parce que j’ai surmonté mes frustrations au niveau professionnel à Arsenal. Ils ont souffert pendant de nombreuses années et ont eu du mal à ne pas avoir ma chance. Non pas parce que je ne le méritais pas, mais parce qu’ils ne me l’avaient pas donné. À ce moment-là, tous les mauvais dimanches que j’ai passés quand je n’avais pas été convoqué au club m’est venu, ou je suis allé en prêt dans des endroits où je ne voulais pas aller parce que j’avais besoin de matchs. Ils ne m’ont jamais envoyé en prêt pour me faire sortir, mais pour m’améliorer. C’est pourquoi ils m’ont gardé au club pendant si longtemps, parce qu’ils ont vu quelque chose en moi. Quand j’ai gagné la coupe, j’ai fait ressortir la colère qui était en moi. Je suis un garçon émotif et tout ce que je fais je fais pour ma famille et c’est pourquoi ces larmes me sont venues aux yeux.

Q: Comment travaillez-vous sur cette frustration mentale de ne pas jouer?

R: C’est très difficile. C’était un garçon très passionné et quand les choses n’allaient pas bien, il s’entraînait trop, il faisait des choses qu’il n’avait pas à faire juste pour montrer qu’il voulait plus. Il a exigé de moi dans le gymnase, dans les tests. Je suis resté seul à donner des coups de pied. Parfois, mentalement, je n’étais pas préparé et je me demandais « pourquoi ne m’atteint-il pas? ». J’ai été prêté à Getafe et à cause des choses du club, je n’ai rien joué. J’ai perdu mon amour pour jouer au football. Je n’ai pas ressenti ce que j’étais. Là, je me suis un peu inquiété. J’ai commencé à travailler avec un psychologue personnel il y a deux ou trois ans et mon fils est également né. Ma carrière était en plein essor et maintenant je n’ai plus de limites. Je veux être l’un des meilleurs gardiens de but.

P: L’esprit, un aspect que tout le monde ne prend pas en compte.

R: J’ai mon psychologue personnel qui m’a toujours aidé à traverser les mauvais moments à Arsenal. Quand j’ai quitté le club, nous avons décidé de travailler ensemble parce que je pense que nous avons surmonté la frustration ensemble et maintenant nous en récoltons les bénéfices. Je grandis année après année et c’est grâce à lui.

R: Cela aiderait beaucoup les footballeurs si ce chiffre était normal.

Q: Ce qui se passe, c’est que lorsque vous êtes jeune, vous pensez que vous n’en avez pas besoin. Vous êtes jeune et vous mangez le monde. Il y en a qui ont l’opportunité de jouer et tout se passe bien, mais à 28 ou 29 ans, ils ne sont pas au sommet de leur carrière. Et je suis maintenant à cet âge. Chacun a son propre chemin et des obstacles s’y posent. Tout le monde ne les surpasse pas. J’ai réussi à les surmonter, j’ai surmonté ces obstacles sombres, avec ma femme et ma famille, et maintenant je vois le fruit. De tant que j’ai souffert maintenant, je veux être l’un des meilleurs au monde.

R: Avez-vous déjà visualisé vos débuts avec l’Argentine?

Q: Je l’ai imaginé depuis l’âge de six ans. Depuis que j’ai commencé à jouer au football, je voulais être le gardien de but de l’équipe nationale argentine. C’est quelque chose que j’ai promis à mon père dès mon plus jeune âge, avant d’aller à Independiente. C’est quelque chose que je vais accomplir. Je ne sais pas si cette année, l’année prochaine ou dans cinq ans, mais je pense que je suis sur la bonne voie.

Q: Est-il vu dans la Copa América?

R: Je suis dans l’une des meilleures ligues du monde, jouant tous les matchs pour une grande équipe comme Villa. La possibilité est là, mais juste pour jouer en Premier je n’irai pas avec l’Argentine. Je dois montrer week-end après week-end que je peux faire partie de l’équipe nationale.

Q: Cette Copa América et la prochaine Coupe du Monde sont-elles la dernière chance pour Messi de remporter un titre avec l’Argentine?

R: C’est la seule chose qui manque dans votre carrière. C’est lui qui a gagné le plus au monde. Tout le monde veut qu’il gagne, simplement parce qu’il est Lionel. Ce serait pour moi un plaisir et un honneur de conquérir quelque chose avec lui sur le terrain. Ce serait incroyable pour ceux d’entre nous qui jouent avec Leo.

Q: Qu’est-ce que ça fait d’être avec lui quand il porte le maillot de l’Argentine? Cela donne-t-il du respect?

R: C’est tout ce qui peut vous arriver au niveau sportif. Vous êtes en concurrence avec les meilleurs du monde. Quoi de mieux que d’avoir Messi dans votre équipe? En tant que gardien de but, je dois essayer de défendre tous les ballons car je sais qu’il va en marquer un. C’est comme si vous aviez une voiture et que vous mettiez le turbo. Quand une balle vient à moi, je dois mettre le turbo pour lui donner la chance de marquer. Ce serait un honneur pour moi. Tout ce que je travaille et fais serait de l’aider à gagner. Je serais plus heureux s’il remportait une Copa América ou une Coupe du monde que moi. En tant qu’Argentin.