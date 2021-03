« Cela n’a aucun sens de dire quelque chose et de ne pas prendre de décisions »

25/03/2021 à 20:34 CET

Mikel Arteta veut un projet sérieux à Arsenal et est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour y parvenir. La discipline et le respect sont deux de ses bases. Dans des déclarations à « Sky Sports », l’entraîneur des « artilleurs » a clairement exprimé sa position, quelques jours après que « . » ait découvert l’indiscipline d’Aubameyang, qui a décidé de sauter l’entraînement d’après-match des remplaçants après le duel entre Arsenal et Tottenham. .

«Lorsque vous avez des idées et des principes clairs, il s’agit de les appliquer. Cela n’a pas de sens de simplement dire aux gens ce que nous attendons d’eux, puis de ne pas prendre de décisions lorsque cela n’est pas atteint. S’il n’y a pas de respect, s’il y a pas de confiance, ouiS’il n’y a pas de valeurs que nous représentons chaque jour, nous n’atteindrons rien de ce que nous voulons faire », a assuré Arteta.

Arsenal occupe désormais la neuvième place de la Premier League, en partie grâce à un début de saison lamentable. Même ainsi, il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon au technicien: « Je pense que c’était nécessaire. Parfois, il faut atteindre ces niveaux pour avoir une idée de pourquoi on est là et pour voir qui réagira lorsque ceux-ci des moments difficiles arrivent, car il y en aura dans une saison. Vous voulez voir qui dit: «Je suis prêt à pousser» (…). Ensuite, vous pouvez prendre des décisions. Je suis très fier la façon dont nous avons géré cette situation parce qu’il se passait beaucoup de choses, et pas seulement sur le terrain. «

Un autre point dans l’interview avec «Sky Sports» a été le match de la Ligue Europa en Grèce contre l’Olympiacos, où l’équipe des «artilleurs» a célébré après avoir quitté le match presque décidé au match aller. Arteta n’aimait pas du tout l’attitude et le jeu de son équipe: « Ce n’est pas acceptable. Nos exigences internes et individuelles doivent être beaucoup plus élevées. Nous ne pouvons pas accepter simplement de perdre un match. Nous sommes qualifiés, nous sommes heureux. Mais nous sachez que si nous continuons ainsi, nous aurons des problèmes ».

Pour Arteta, l’avenir est maintenant et il ne pense pas au-delà de la préparation du prochain match. Il sait qu’il a beaucoup de travail devant lui et un projet l’attend qui doit continuer à grandir. Peu à peu.