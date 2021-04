19/04/2021 à 10h27 CEST

“Je ne sais même pas quoi dire. Ce fut un week-end incroyable. C’était une course très excitante, une qualification très excitante. Alors oui, je ne sais pas quoi dire pour être honnête. Je suis très, très fier de l’équipe. L’équipe a fait un travail incroyable. ” Alex Palou était ravi de célébrer sa première victoire en IndyCar ce dimanche au Barber Motorsports Park de l’Alabama, théâtre de la première course de la saison 2021.

Le pilote catalan de 24 ans, à sa deuxième année dans la compétition américaine, a signé des débuts impeccables avec Chip Ganassi Racing, actuel champion et équipe la plus puissante de la catégorie, qui l’a signé après l’avoir vu en action l’année dernière avec le Dale Coyne Racing car, avec laquelle Palou déjà réussi à monter sur le podium.

“Je devais juste bien faire les choses évidentes, comme Chip aime à le dire, et nous l’avons rendu aussi simple que possible. Nous avons fait deux arrêts, nous avons pu gérer la consommation de carburant et les pneus, donc je suis très, très heureux. », résume-t-il, le pilote de Sant Antoni de Vilamajor.

“Ce n’est que le début, mais nous ne pourrions certainement pas prendre un meilleur départ avec Chip Ganassi Racing. Cela signifie beaucoup, pour être honnête. Gagner une course en IndyCar n’est pas facile. Vous pouvez voir dans le passé, les gens essayez, et oui, l’année. La semaine dernière, j’avais beaucoup de mal à être au sommet. Mais IndyCar est tellement compétitif que vous ne savez pas si la semaine prochaine la voiture sera la même, je serai la même; vous ne «Je ne sais pas où nous serons», dit-il.

“Je vais continuer à essayer d’apprendre le plus possible et de faire les choses correctement d’une course à l’autre. Cela ne fait que commencer”, a-t-il prévenu. Chip Ganassi, propriétaire de l’équipe, lui a parlé à la radio: “Il était super heureux. Il a dit” Félicitations “et” Bienvenue aux gagnants “. Alors maintenant, je suis un gagnant. Mais nous devons continuer à construire et continuer à gagner. . être difficile, mais nous menons le championnat, donc c’est incroyable. “

Palou a rappelé à quel point cela a toujours été difficile depuis qu’il a fait le saut en monoplace en 2014 à l’Euroformula Open. “En 16 ans, je suis le deuxième vainqueur espagnol après Oriol Servià? C’est incroyable. Je ne le savais pas, et c’est bon à savoir. Quand vous faites partie d’une équipe formidable et couronnée de succès comme Chip Ganassi, ils vous donnent tout le Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin pour gagner. Je dois donc remercier l’équipe de m’avoir donné l’opportunité et tous les sponsors. La route que nous avons commencée avec les voitures a été incroyable. Je suis allé au Japon, j’ai dépensé quelques du temps là-bas, et mon objectif était de venir ici, aux États-Unis. L’année dernière, cela m’a coûté un peu, en tant que recrue, avec la pandémie en cours et dans une petite équipe, je ne connaissais aucun indice, mais maintenant nous avons cette opportunité , nous avons commencé fort, mais nous devons continuer comme ça. “

“Je pense que le titre est l’objectif des 24 ou 28 pilotes qui ont fait les séries éliminatoires. C’est réalisable. C’est le but ultime, mais ce n’est pas ce à quoi je pense maintenant. Je pense à Saint-Pétersbourg, en essais libres. , en qualifications; j’espère gagner beaucoup de points et j’espère être sur le podium et gagner la course avec un peu de chance. Ce championnat est si long qu’il faut le prendre course par course, et oui, peut-être que quand il y en aura trois, nous peut commencer à parler du championnat ou des options disponibles », a-t-il conclu.