“Cela ne me dérange pas de marquer zéro point en finale et de la gagner”

29/05/2021 à 00:06 CEST

Sport.es

Le centre hispano-monténégrin du Barça, Nikola Mirotic, a déclaré ce vendredi, après s’être qualifié pour la finale de l’Euroligue en battant Armani Milan (84-82), qu’en finale unAnadolu Efes Istanbul ne craint pas de « marquer zéro point et de le gagner ».

Le pivot du Barça, meilleur buteur de son équipe en demi-finale avec 21 points, a assuré que le basketball “Il ne s’agit pas de statistiques individuelles, mais plutôt d’une question collective.”

Le joueur a reconnu que sVotre équipe a “beaucoup souffert” au troisième quart-temps, mais malgré une progression de dix, puis de dix, “elle a su trouver son chemin” pour remporter la victoire après un panier de Cory Higgins à moins d’une seconde de la finale.

j’ai beaucoup souffert

Mirotic a reconnu qu’il avait personnellement “beaucoup souffert” et n’avait pas joué son “meilleur basket” tout au long de la saison., et qu’il avait besoin de “son temps” pour récupérer et être au niveau montré en demi-finale contre Armani Milan.

Pour sa part, Pau Gasol a déclaré qu’il étaite “un match difficile” et qu’en finale ils doivent “avoir un grand match pour battre Efes Pilsen”.

Le centre du Barça, auteur de 10 points, a souligné que son équipe “Il a réagi après être descendu au tableau d’affichage et a remporté un match serré, ce qui en dit long sur le caractère de cette équipe.”

