Cela ne nous donne aucun plaisir d’avoir eu raison sur tout ⋆ .

Chers républicains :

Je sais que vous êtes mécontent de nous en ce moment. Vous soupçonnez que nous devons naturellement ressentir un sentiment de supériorité béate, peut-être même une poussée de joie moralisatrice d’avoir eu raison sur pratiquement tout. Je tiens à vous assurer que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Cela ne nous fait aucun plaisir d’avoir eu raison de toutes les nombreuses choses que nous avons essayé de vous dire encore et encore pendant tout ce temps.

Naturellement, vous pourriez soupçonner, maintenant que plus d’un demi-million d’Américains sont morts de décès évitables en raison de votre erreur sur l’importance du masquage et de la distanciation sociale, puis de votre erreur ultérieure sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, que nous serions enclin à vraiment vous en frotter le visage. « Ha, ha », pourrait-on penser que nous dirions. « Nous vous avons dit que tous ces gens mourraient tragiquement et inutilement ! » Mais ce n’est pas ce qui est dans nos cœurs. Notre décision de faire confiance aux professionnels de la santé et aux experts en santé publique s’est avérée juste, alors que votre décision de faire ce que vous vouliez n’a pas fonctionné. Nous n’allons pas jouer le « jeu du blâme ».

De même, cela ne nous apporte aucune satisfaction de voir les preuves incontestables que nous avions raison sur le changement climatique : les feux de forêt qui font rage, la sécheresse qui s’aggrave, les inondations, les vagues de chaleur, les ouragans de catégorie 5. Notre décision de tenir compte des avertissements de tous les climatologues du monde au cours des quarante dernières années s’est avérée la bonne. S’il s’était plutôt avéré que toute la communauté scientifique avait tort et que tout ce que vous lisiez sur Internet avait raison, nous aurions reconnu notre erreur – gracieusement et avec soulagement. Nous n’allons pas devenir tous arrogants à propos de la catastrophe qui se déroule rapidement.

C’est vrai, en 2016, nous pouvions prédire qu’un escroc mégalomane, xénophobe, misogyne et népotiste pourrait ne pas être un bon choix pour le président – ​​et vous ne l’étiez pas. Le recul est de 20/20, comme on dit, et il était tout à fait possible que cet homme qui n’avait jamais démontré aucune capacité à grandir ou à changer ait grandi et changé. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Puis, en 2020, nous avons pu établir correctement que cet irrécupérable incendie de poubelle a perdu une élection libre, juste et comptée avec précision au profit d’un adversaire bien qualifié et modéré – alors que vous avez conclu à tort que les résultats devaient avoir été entachés de fraude ou de complot depuis , comme vous le saviez à tort, Biden est un grand vieux Commie.

Vos soupçons erronés vous ont également conduit à vous tromper sur la nécessité de nouvelles lois sur la sécurité électorale pour restaurer la « confiance » qui avait été minée par votre erreur précédente ; alors que nous avons encore une fois eu raison de dire que nos élections sont en fait très sûres et que le vrai problème est d’assurer l’accès aux urnes pour les électeurs éligibles. Mais nous comprenons parfaitement d’où vous veniez ! Si même certaines des choses que vous avez vues sur Facebook avaient été vraies au lieu que tout soit faux, toutes ces lois que vous avez adoptées restreignant l’accès aux bulletins de vote d’une manière disproportionnée ayant un impact sur les minorités et habilitant les responsables partisans à renverser la volonté des électeurs auraient eu du sens pour nous aussi! Et juste parce que chaque tribunal et observateur indépendant nous a définitivement donné raison et que vous avez tort, nous n’allons pas vous en vouloir.

Non, nous, les démocrates, ne nous considérons pas comme spéciaux ou meilleurs ou «plus saints que toi» simplement parce que nous avions incontestablement raison et que vous avez désespérément tort sur littéralement tous les problèmes sur lesquels nous n’avons jamais été en désaccord: à propos de plus d’armes à feu n’étant pas la réponse à Violence par armes à feu; sur les réductions d’impôts pour les riches ne réduisant pas la dette fédérale ou créant de nouveaux emplois en abondance; sur la Loi sur les soins abordables qui aide les gens à trouver des soins abordables ; sur les immigrants contribuant positivement à l’économie américaine; que la torture n’est pas une méthode d’interrogatoire efficace ; sur l’usage disproportionné de la force par la police contre les minorités ; à propos d’un salaire minimum plus élevé qui ne tue pas d’emplois ou ne détruit pas l’économie ; au sujet des normes d’efficacité énergétique plus élevées qui ne tuent pas l’industrie automobile; que l’accumulation incontrôlée de richesses est injuste et dangereuse pour la démocratie ; sur le fait de donner de l’argent aux pauvres pour réduire la pauvreté plutôt que de créer une classe de profiteurs paresseux ; sur l’opportunité de nommer des lobbyistes d’entreprise pour superviser leurs industries; sur les effets corrosifs de l’argent sur la politique ; sur le racisme systémique étant une chose; à propos de la dette étudiante qui traîne inutilement une génération; sur le fait que Benghazi n’est pas un scandale et que l’Ukrainegate est un scandale ; à propos de l’insurrection du Capitole étant une insurrection au Capitole; sur le fait que nous ne sommes pas des marxistes ou des pédophiles satanistes secrets. Etc.

Nous ne sommes pas en train de nous énerver les uns les autres simplement parce que notre méthode consistant à nous appuyer sur les meilleures preuves et expertises disponibles pour comprendre notre situation et obtenir les résultats souhaités s’est avérée supérieure à votre méthode de vivre dans une bulle et de croire à la propagande. Nous ne nous sentons pas non plus supérieurs simplement parce que nous avons été capables de distinguer correctement entre les questions qui devraient être une question de conscience personnelle – comme si les homosexuels doivent se marier ou si l’avortement est un « assassinat » – et les questions qui devraient être une question de politique publique – comme la vaccination ou l’enseignement de l’évolution. Nous savons à quel point cela doit être difficile pour vous, de vous tromper constamment tout le temps, à propos de tout. Eh bien, nous ne savons pas vraiment, mais nous pouvons imaginer.

Surtout, nous savons que vous ne faisiez que ce que vous pensiez être le mieux pour vous-même, votre famille et votre pays lorsque vous avez si épiquement, tragiquement, systématiquement et complètement baisé le chien. Et la dernière chose que nous voulons, c’est vous faire sentir que nous sommes en quelque sorte en train de « vous faire tort » pour avoir eu tort. L’erreur est humaine, alors se tromper sur tout fait de vous le plus humain de tous ! D’un autre côté, avoir raison est aussi amusant et peut être utile pour des choses comme sauver la planète ou arrêter une pandémie mortelle. Nous vous invitons donc – humblement – ​​à essayer ! Nous savons que ce ne sera pas facile – essayer de nouvelles choses ne l’est jamais – mais vous pourriez trouver que vous l’aimez mieux que de mourir de COVID ou de voir votre ville brûler. Et si vous le faites, nous promettons de vous accueillir à nouveau dans la réalité à bras ouverts, et surtout, de ne pas ressentir même une lueur de satisfaction suffisante, de fierté condescendante ou de plaisir pharisaïque à vos dépens. Après tout, ce serait… faux.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.