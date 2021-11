« Cela ne peut pas être l’hindouisme »: Salman Khurshid sur le vandalisme de sa maison de Nainital au milieu d’une rangée de livres

L’attaque est survenue quelques jours après que Khurshid a lancé son nouveau livre, « Sunrise over Ayodhya: Nationalism in Our Times », suscitant de nombreuses critiques de la part du BJP et des organisations de droite.

La maison du chef du Congrès Salman Khurshid à Nainital dans l’Uttarakhand a été vandalisée lundi au milieu de la dispute au sujet de son récent livre dans lequel il établit une comparaison entre l’Hindutva et des groupes terroristes comme l’Etat islamique.

Se référant à une photographie de personnes qui ont pris pour cible sa maison, l’ancien ministre de l’Union a déclaré au PTI qu’ils portaient le drapeau du BJP et que le parti devrait émettre un « démenti ».

Selon les premières informations, certaines personnes ont endommagé des vitres et mis le feu à une porte de la maison dans le quartier du poste de police de Bowali, a déclaré le surintendant de police de Nainital (ville), Jagdish Chandra. Personne n’a été blessé dans la maison où seuls les gardiens logeaient. Le SP a déclaré qu’un cas, mentionnant 15 à 20 personnes non identifiées, était en cours d’enregistrement.

Dans une publication sur Facebook, Khurshid a publié plusieurs clips vidéo dans lesquels certaines personnes semblent brûler son effigie et crier des slogans désobligeants contre lui et la communauté musulmane.

« J’espérais ouvrir ces portes à mes amis qui ont laissé cette carte de visite. Ai-je encore tort de dire que cela ne peut pas être l’hindouisme ? » a écrit le leader du Congrès dans son message.

« Ainsi, tel est le débat maintenant. La honte est un mot trop inefficace. D’ailleurs j’espère toujours que nous pourrons raisonner ensemble un jour et accepter d’être en désaccord sinon plus », a-t-il déclaré dans un autre post.

L’attaque est survenue quelques jours après que Khurshid a lancé son nouveau livre, « Sunrise over Ayodhya: Nationalism in Our Times », suscitant de nombreuses critiques de la part du BJP et des organisations de droite.

Le chef du Congrès, Shashi Tharoor, a qualifié l’attaque de « honteuse ». « Salman Khurshid est un homme d’État qui a fait la fierté de l’Inde dans les forums internationaux et a toujours articulé une vision modérée, centriste et inclusive du pays au niveau national. Les niveaux croissants d’intolérance dans notre politique devraient être dénoncés par ceux au pouvoir », a-t-il tweeté.

Outre le BJP, Khurshid a été critiqué par son propre chef de parti et ancien chef de l’opposition à Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad pour avoir comparé Hindutva à des groupes terroristes. « La comparaison est factuellement incorrecte et exagérée », avait déclaré Azad.

Mais, s’adressant à un programme de formation des travailleurs du parti à Wardha le 12 novembre, le chef du Congrès Rahul Gandhi a fait valoir que l’hindouisme et l’hindoutva sont différents.

« Est-ce que cela peut être la même chose ? Pourquoi utilisez-vous le mot hindouisme, pourquoi ne pas simplement utiliser Hindutva s’il s’agit de la même chose ? Ce sont évidemment des choses différentes », a déclaré Gandhi, sans mentionner le livre. « Est-ce que l’hindouisme consiste à battre un sikh ou un musulman ? » a-t-il dit, suggérant que l’Hindutva peut prôner la violence mais pas l’hindouisme.

