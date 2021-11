Cela ne se voit pas tous les jours : une montre Garmin à charge solaire, et 100 euros de remise | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Garmin Instinct Solar est l’une des rares montres solaires sur le marché. Et il a aussi d’autres caractéristiques uniques… Et une énorme remise.

Gardez à l’esprit que bien que la montre Garmin Instinct Solar peut être rechargé à l’énergie solaire, il a aussi une batterie classique, pour les jours nuageux ou intérieurs.

Saisir la montre Garmin Instinct Solar avec GPS et une remise de 100 euros. Son prix tombe à seulement 249,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Il est la montre idéale pour les aventuriers et les sportifs qui passent beaucoup de temps à l’antenne. Avec la recharge solaire, vous pouvez gagner quelques heures d’autonomie s’il y a du soleil, et avec lui GPS Vous pouvez tracer des itinéraires, calculer des distances et vous orienter lorsque vous faites du VTT en montagne ou que vous courez en ville.

Cette montre de sport est assez complète pour mesurer les activités sportives et quantifier les valeurs physiques, en plus d’être chargée par l’énergie solaire, chose inhabituelle dans le secteur.

Les Montre solaire Garmin Instinct est fait pour résister aux chocs et aux chutes, grâce à certification militaire 810. Il résiste aux hautes et basses températures, aux chocs et aux immersions jusqu’à 100 mètres. Le cadran est doté d’un verre renforcé anti-rayures.

est préparé pour inscrire plus de 30 sports différents, et a également compteur de fréquence cardiaque et compteur d’oxygène dans le sang.

Vous obtiendrez des données sur vos performances, votre niveau de stress ou votre repos pendant le sommeil.

Si vous l’associez à un mobile vous recevrez des e-mails, des SMS et des alertes directement sur la montre.

Les Montre solaire Garmin Instinct Permet d’activer et de désactiver certaines fonctions de l’horloge, au besoin, pour économiser la batterie.

est l’un des meilleurs montres pour sports extrêmes et activités de plein air, et maintenant vous l’avez avec une réduction de 29%.

