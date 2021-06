Cela nous a choqués ! Brendan Fraser choque avec son incroyable changement physique

Cory Redwine (à gauche) et le défendeur Mark Redwine (à droite). Le frère d’un adolescent assassiné a déclaré mercredi que la victime avait trouvé des photos de leur père défendeur portant des vêtements pour femmes et une couche – et de l’accusé mangeant des excréments de cette couche. Les procureurs utilisent le témoignage pour affirmer […] More