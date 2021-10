« Cela nous a coûté » – Wayne Rooney frustré par le Derby en première mi-temps

Le manager de Derby County, Wayne Rooney, a blâmé la performance de son équipe en première mi-temps pour leur défaite 2-1 contre les Blackburn Rovers.

Les Rams avaient deux buts de retard après seulement 20 minutes en raison d’un doublé de Ben Brereton Diaz. Curtis Davies en a retiré un, mais cela n’a pas suffi puisque Derby a subi sa quatrième défaite de la saison. Rooney a déclaré après le match que son équipe était pauvre au cours des 45 premières minutes.

« La première mi-temps n’était tout simplement pas assez bonne », a-t-il déclaré à RamsTV. «Je pense que nous étions trop profonds, il y avait trop d’espaces entre les lignes pour ramasser les balles sans personne à proximité.

«Nous perdions les premières balles, les deuxièmes balles et étions beaucoup trop profonds en tant que défenseurs et nous avons été punis avec deux buts bâclés à concéder.

« Il nous a été difficile d’obtenir quelque chose aujourd’hui. On ne peut pas se permettre de ne pas venir pendant 45 minutes et j’ai dit aux joueurs au préalable qu’il y a des moments dans les matchs que ce soit cinq ou dix minutes qu’il faut creuser ; mais nous avons jeté 45 minutes et cela nous a coûté.

Derby occupe actuellement le bas de la ligue et est maintenant à sept points d’échapper à la zone de relégation.

Mais Rooney était toujours satisfait de la réponse de son équipe en deuxième mi-temps et a affirmé un autre jour qu’ils auraient pu tirer quelque chose du match.

« C’était une bonne réaction à la mi-temps, à 2-0 la saison dernière, nous n’aurions pas pu revenir, et un autre jour, nous aurions peut-être pu prendre un point mais nous nous sommes laissés trop de travail.

« Nous essayions de faire passer des messages pour monter plus haut sur le terrain et jouer avec énergie, être agressifs et justes envers les joueurs de devant, ils essayaient mais la ligne arrière était trop profonde et c’était le problème. »

Davies, qui a marqué à la 89e minute, pense que Derby a obtenu ce qu’il méritait lors de sa défaite face aux Rovers.

Le défenseur a inscrit son deuxième but de la saison, avant que Colin Kazim-Richards ne frappe le poteau dans le temps additionnel. Mais Davies pense toujours que son équipe n’a pas fait assez pour gagner un point à Pride Park.

«Nous avons eu ce que nous méritions», a-t-il déclaré. «Quand vous vous ralliez en seconde période et que vous donnez tout et que vous vous faites applaudir à cause de vos efforts. Mais s’ils ne partent pas de la minute zéro, alors nous ne méritons rien.

« Nous aurions pu être menés quatre à la mi-temps. La première mi-temps était une honte par rapport à nos standards, la façon dont nous avons joué avec et sans le ballon défensivement, en tant que ligne arrière, en tant que collectif et individuellement, nous n’en étions pas loin.

