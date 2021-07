in

Cela paierait le prince Harry pour un nouveau livre biographique ! | PA

Quand le calme a semblé arriver pour le Reine Isabelle et d’autres membres de la famille, le prince Harry révèle qu’il a l’intention d’écrire ses mémoires, ce qui lui rapporterait apparemment une certaine somme, dont nous vous donnerons les détails !

Le prince Harry a annoncé cette semaine qu’il écrira un livre sur sa vie, un grand projet dans lequel Meghan Markle il ne serait pas exempté, ce qui ouvre davantage de possibilités pour creuser davantage l’écart avec les membres de la « British Royal Family ».

Il est inévitable de penser à une série de frictions possibles, compte tenu de la façon dont le plus jeune fils du défunt a géré la situation. Diane de Galles et sa femme, en parlant de son étape dans la royauté.

Il n’est donc pas étrange de penser que cela créerait chez la reine Elizabeth et d’autres descendants une certaine inquiétude quant à ce que le nouveau travail de Henri de SussexCombien d’argent Harry pourrait-il obtenir ?

Autant que l’on sache, le deuxième fils du le prince carlos a déjà reçu une avance de 20 millions de dollars, par le groupe éditorial Penguin Random House pour ses mémoires, selon ce que le portail Page Six a révélé.

Un accord dans lequel ils ont établi le lancement de quatre livres, le premier d’entre eux, dans lequel le petit-fils de feu Philippe d’Édimbourg écrira ses mémoires, le second, serait un manuel de leadership et de philanthropie, rédigé conjointement par le partenaire.

Et les deux derniers tomes contiendraient les mémoires de “l’actrice de Netflix”, l’un pourrait porter sur le bien-être et la santé mentale, et le dernier, les mémoires de la “Californienne”, selon des rumeurs, qui restent à confirmer.

Parmi les détails inconnus jusqu’à présent, est-ce que le chiffre de 20 millions sera le dernier, ou s’agit-il juste d’un aperçu des mystérieuses révélations du frère du prince William et de sa belle-sœur.

Il convient de mentionner que le même éditeur a manifesté son intérêt pour le nouveau contenu que le duc et la duchesse de Sussex ont réservé aux lecteurs.

A travers Penguin Random House, l’actrice américaine a lancé il y a quelques mois un livre pour enfants “The Bench”, qui occupait les premières places de vente aux Etats-Unis, selon le New York Times.

Celui qui était jusqu’en janvier 2020, “membre senior” de la royauté britannique et sixième dans l’ordre de succession au trône, Henry Charles Albert David (Enrique Carlos Alberto David) dit “Prince Harry”, se montrerait sincère à travers ses nouvelles oeuvres

L’un de ces tomes dans lequel il abordera sa vie sur « ses hauts et ses bas, ses erreurs et toutes les leçons qu’il a apprises en chemin », du point de vue de l’homme qui a été formé ces dernières années, et tel qu’il était dans certains Maintenant partie de la monarchie britannique, comme il l’a été pendant 36 ans.

Un autre détail qui circule au milieu de cette nouvelle est de savoir si “l’ancien soldat de l’armée britannique” décidera de conserver le chiffre impressionnant ou s’il le fera plutôt don à différentes initiatives caritatives, comme cela s’est produit avec les bénéfices de projets passés entre lui et son épouse. .

Rappelons que les parents d’Archie Harrison et Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor, ont fait leurs débuts dans une autre facette en tant que producteurs, créant du contenu pour des plateformes de streaming telles que Spotify ou Netflix.

En plus de cela, le “Prince du Royaume-Uni”, âgé de 36 ans, a également occupé le poste de “directeur général de l’impact” chez Startup BetterUp Inc., dans laquelle il propose des services de coach en ligne pour contribuer à la santé mentale et au bien-être. -être des enfants.utilisateurs.

Ils assurent que ces fonctions l’aident à couvrir le dispositif de sécurité de sa famille maintenant qu’il n’a pas les escortes auxquelles la royauté a droit.

“Il y aura plus de livres sur le Sussex !”

Au milieu de tout ce tourbillon d’actualités, il s’est avéré que les amis inconditionnels d’Oprah Winfrey semblent avoir pris goût à l’écriture et ont accepté 3 autres livres avec l’éditeur, dont l’un sera écrit par Meghan Markle !

Les mémoires des anciens membres de la famille royale seraient mises en vente fin 2022, comme cela a été annoncé, bien qu’en revanche, l’un d’entre eux s’annonce si controversé qu’un accord a même été annoncé dans lequel sa publication serait postérieure à la départ de la reine Elizabeth.