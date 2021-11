Cela peut coûter une voiture de course F1

11/11/2021 à 20h45 CET

La Formule 1 a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Non seulement au niveau du suivi et du spectacle mais aussi en ce qui concerne l’évolution des monoplaces, dont le prix a augmenté au fur et à mesure des avancées technologiques.

En fait, une voiture de F1 peut coûter plusieurs millions. Si nous allons morceau par morceau, le coeur d’une voiture, votre moteur, est celui qui peut coûter le plus cher. Depuis l’introduction des groupes motopropulseurs hybrides V6, chacun peut coûter environ quatre millions d’euros selon la publication spécialisée ‘Autosport.com’.

Un autre des points clés de la voiture est la boîte de vitesses. Les matériaux doivent être de haute qualité, car ce sont des pièces très sensibles qui ont tendance à se casser facilement, les obligeant à être changées. Dans ce cas, vous pouvez dépenser environ 500 000 euros.

Quant aux échappements, en alliage inconel, ils peuvent coûter environ 250 000 euros, tandis que les roues peuvent coûter environ 275 000 euros l’unité. Les freins coûtent un peu moins cher, en carbone pour résister à des vitesses élevées, qui coûtent environ 200 000 euros.

Si vous regardez à l’extérieur de la voiture, l’aileron avant ajoutera à la facture environ 165 000 euros, tandis que le châssis augmentera la facture d’environ 110 000 euros de plus.

Quelque chose de moins cher le complexe du volant porté par la Formule 1, environ 27.000 euros pour ce qui est le centre de contrôle de la voiture, avec 25 boutons pour contrôler divers réglages ou réparer la communication entre autres.

Ce sont les pièces principales d’une voiture, même si la liste s’allongerait encore avec de nombreuses autres qui feraient monter le prix de chaque voiture à un peu plus de huit millions d’euros. Une petite fortune qui peut être détruite en quelques minutes.

En fin de compte, le coût d’une voiture de course dépendait jusqu’à présent de ce que les équipes étaient prêtes à dépenser. En 2018, Ferrari et Mercedes approchaient les 400 millions tandis que Haas restait à un peu moins de 150 millions d’euros. Avec le nouveau plafond de dépenses qui entrera en vigueur en 2022 avec la nouvelle réglementation F1, le montant sera ramené à un maximum de 175 millions.