Cela peut prendre du temps, mais le prix des actions MMAT baissera

Avec l’augmentation des actions suite à l’acquisition de Nanotech, est-il temps d’acheter Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT), avant que ses revenus ne décollent ? Pas si vite. Il est toujours en baisse par rapport aux prix élevés qu’il a atteints lorsqu’il est apparu pour la première fois sur le radar des investisseurs en actions meme. Mais à 5,31 $ par action, ce jeu de matériaux intelligents se négocie toujours à une évaluation fondée sur l’espoir et le battage médiatique, et non sur ses résultats actuels.

Source : BLAGORODEZ / Shutterstock.com

Pour l’instant, il pourrait être en mesure de maintenir sa riche évaluation. C’est-à-dire une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars, contre les quelques millions de ventes que génère actuellement la combinaison Nanotech/Meta. Avec le buzz autour de sa capacité à voir son entreprise se développer, beaucoup peuvent considérer que payer aujourd’hui pour la croissance de demain est une décision qui en vaut la peine.

Le problème est qu’en regardant cette situation de plus près, il est difficile de voir comment ce stock pourrait rester stable à partir d’ici, et encore moins monter en flèche. Il va avoir besoin de beaucoup d’argent pour transformer ses plans en réalité. Cela laisse présager une forte dilution des actionnaires à l’avenir. En outre, bon nombre de ses produits de matériaux intelligents en sont encore à leurs débuts. Il y a de fortes chances qu’il ne réussisse pas à transformer ses produits proposés qui peuvent générer des centaines de millions, voire des milliards, de ventes.

Avec cela, une baisse progressive du cours de son action semble probable. Pourquoi? Il baissera soit en raison de la dilution des actionnaires, soit de l’impatience des investisseurs, car il ne répondra pas aux attentes élevées.

Action MMAT : un gros potentiel plus que pris en compte dans sa valorisation

Je suis peut-être baissier sur Meta Materials, mais je n’essaierai pas de nier qu’il a un grand potentiel. Les métamatériaux de la société, ou matériaux fabriqués avec des propriétés électromagnétiques, peuvent être utilisés dans une grande variété de produits. Il existe de nombreux produits déjà développés avec cette technologie. Les produits incluent Nanoweb, son film conducteur transparent, et ARfusion, sa gamme de lunettes de réalité augmentée.

Mais ce qui rend probablement les investisseurs disposés à valoriser les actions MMAT à une valorisation riche, ce sont les produits proposés pour le secteur de la santé. En jetant de gros chiffres comme un marché adressable total de 15 milliards de dollars pour un produit de surveillance du diabète non invasif connu sous le nom de Glucowise, Meta a tout fait pour lui-même.

C’est un récit qui implique qu’il ne reste que quelques années à générer des centaines de millions, voire des milliards, de ventes. C’est bien beau, mais avoir de grands projets n’est que la première partie de l’équation. La capacité d’exécuter ces plans est également nécessaire.

C’est là qu’intervient le souci avec Meta Materials. Ce qu’elle doit faire pour concrétiser ses plans pourrait se faire au détriment des actionnaires. De plus, le délai entre maintenant et le décollage (éventuellement) de ses ventes pourrait être trop long pour satisfaire ses investisseurs actuels, ce qui exercerait une pression sur les actions lors de leur retrait.

Qu’est-ce qui pourrait faire baisser progressivement les actions à partir d’ici

Comme l’a écrit mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, le 11 octobre, l’un des plus gros problèmes avec les actions MMAT est la diminution de la trésorerie de l’entreprise. Après l’achat de Nanotech, les coûts d’acquisition associés et la consommation de liquidités de ses opérations existantes, le trésor de guerre de l’entreprise a chuté de plus de 50 %, passant de 154,6 millions de dollars à environ 75 millions de dollars.

Cette petite position de trésorerie aide à expliquer pourquoi les actions sont bien cotées aux prix d’aujourd’hui, et elle montre également à quel point Meta Materials est actuellement sous-capitalisé s’il a l’intention de développer ses opérations à une taille conforme à une valorisation d’environ 1,5 milliard de dollars. Pour progresser avec ses produits de matériaux intelligents, il lui faudra probablement lever plus d’argent.

Étant donné qu’il a déjà levé des fonds à partir d’offres secondaires dilutives, il y a de fortes chances qu’il le fasse à nouveau. C’est mauvais pour les investisseurs. Couper le gâteau en plusieurs tranches, comme j’aime le dire, réduit sa valeur sous-jacente par action et limite le potentiel de hausse.

De plus, Meta Materials est encore loin de rencontrer un grand succès avec ses produits. Dans les mois ou l’année à venir, s’il progresse peu dans ses efforts, les investisseurs qui le détiennent encore aujourd’hui pourraient y renoncer. Parallèlement à la pression à la baisse causée par la dilution, un déclin prolongé semble probable pour ce stock.

La dilution fera baisser le stock de MMAT

Contrairement à la façon dont il s’est comporté après son rallye boursier de juin, une autre baisse épique pourrait ne pas être dans son avenir. Mais entre dilution possible et déception, une baisse régulière des prix semble très probable ici.

Étant donné les chances qu’il tombe à un prix inférieur plus conforme à sa véritable valeur sous-jacente, il est préférable de rester à l’écart des actions MMAT.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.