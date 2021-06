Cela pourrait bien être la meilleure vidéo de théorie de la course anti-critique que vous allez voir – RedState ⋆ .

Nous avons déjà écrit sur Critical Race Theory et nous avons montré de superbes vidéos. Vous pouvez en voir un ici et voici un lien vers un bon podcast de ma collègue Kira Davis.

Mais c’est peut-être l’une des meilleures vidéos contre Critical Race Theory que vous allez voir en raison de sa clarté simple. C’est certainement, haut la main, le plus mignon.

L’une des meilleures vidéos s’opposant à la théorie de la race critique que vous verrez jamais. pic.twitter.com/cXOfheV0kJ – Robby Starbuck (@robbystarbuck) 1er juin 2021

“Papa t’apprend, tu peux être n’importe quoi dans ce monde que tu veux être, n’est-ce pas, papa ne t’enseigne pas cela?” dit le papa. « Oui, et peu importe que vous soyez noir ou blanc ou de n’importe quelle couleur. » « Peu importe si vous êtes noir, blanc, marron, jaune », dit le père. « Et la façon dont nous traitons les gens dépend de qui ils sont, et non de leur couleur. » Sa fille l’interrompt avec : « Et s’ils sont gentils », dit-elle. “Et intelligent.” « C’est ainsi que pensent les enfants ici. La théorie critique de la race veut mettre fin à cela », explique le père. Pas avec mes enfants, ça n’arrivera pas », déclare-t-il. “Mon bébé va savoir, peu importe ce qu’elle veut être dans la vie, tout ce qu’elle a à faire est de travailler dur et elle peut le devenir.” « Travaille dur même si tu ne connais personne », exhorte la petite fille. “Vous pouvez vous faire des amis.” Le père rit et dit : « Vous pouvez vous faire des amis, quelle que soit leur couleur, alors arrêtez le CRT. Période. À bout portant. Les enfants ne voient pas la couleur de la peau, mec. Les enfants aiment tout le monde, s’ils sont de bonnes personnes, ils les aiment. « Nous prions pour les personnes blessées », s’exclame-t-elle.

Maintenant, c’est un message incroyablement doux et simple sur l’amour et la façon dont les enfants voient le monde.

Il semble que nous comprenions tous que le but était de juger par le « contenu du personnage et non par la couleur de la peau », selon les mots du Dr Martin Luther King. Personne n’est licencié en disant cela, mais tout le monde, chaque individu, est honoré dans une telle approche.

Mais quelque part le long de la ligne, et particulièrement au cours des dernières années, les démocrates ont dépassé la diapositive, prêchant la politique identitaire et la théorie critique de la race pour diviser, selon la pensée de groupe. Qu’au lieu d’honorer l’individu sur la base de tout ce qu’il est, de diviser le long des différences, d’en faire une victime ou un oppresseur, non pas en fonction de ses propres actions, mais en fonction de sa peau.

Le but de ceci n’est pas de rassembler les gens, mais de diviser, de pousser plus loin le chaos, de pousser les gens plus à gauche, de condamner notre nation comme irrémédiablement raciste et maléfique. Pourtant, ce sont les gens qui prêchent le CRT qui sont effectivement les racistes lorsqu’ils font cela.

Mais c’est ce papa et sa fille qui reflètent les attitudes de la plupart des Américains. Il y a beaucoup plus de ces Américains que ceux qui voudraient nous diviser.