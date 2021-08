Cela pourrait être la nouvelle maison luxueuse de JLo et Ben Affleck

in

Plus précisément, les deux amants sont entrés dans un manoir saisissant qui, selon le portail d’informations, compte 12 chambres, 24 salles de bains, une piscine, un terrain de basket et même un ring de boxe : une propriété que l’on trouverait sur le marché immobilier au prix à 85 millions de dollars.

On ne sait pas si le couple était ravi de tout le confort et du luxe qui semblent définir le manoir, dont, bien sûr, la taille du lieu et ses installations sont surprenantes.

Rappelez-vous aussi que Jennifer Elle est mère de deux enfants, les jumeaux Max et Emme, ainsi que son ex-mari Marc Anthony, tandis que Ben est père de trois enfants avec son ex-femme. Jennifer Garner.