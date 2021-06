Cela pourrait être la plus grande avancée dans les soins de santé depuis des années

in

Les marchés semblaient déterminés à terminer la première moitié de l’année à des niveaux record. le Nasdaq et S&P 500 les deux ont de nouveau atteint de nouveaux records aujourd’hui, et les actions sous la surface continuent d’atteindre de nouveaux sommets avec eux.

Alors que les investisseurs commencent à comprendre le véritable potentiel global des thèmes et des tendances d’hypercroissance dont nous parlons depuis des années, les cours des actions ne cessent de grimper.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer, et nous allons lancer le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui avec un bref aperçu du marché. Ensuite, nous plongerons dans certaines des plus grandes actualités de la journée…

Dans un signe de la façon dont les choses reviennent à la normale après Covid-19, United Airlines (NASDAQ :UAL) a annoncé sa plus grosse commande de nouveaux avions jamais enregistrée. La commande de 270 avions vaut environ 30 milliards de dollars pour les constructeurs Boeing (NYSE :BA) et Airbus (OTCMKTS :FACILE). United a également annoncé qu’il embaucherait 25 000 nouveaux employés.

C’est une grande nouvelle pour l’industrie du transport aérien en particulier et l’économie en général, nous allons donc examiner de plus près certaines des actions connexes dans le podcast.

Mais peut-être la plus grande nouvelle de la semaine dernière – et, honnêtement, peut-être la plus grande nouvelle depuis des années dans le domaine de la santé – était un rapport d’une société d’édition de gènes. Intellia Therapeutics (NASDAQ :NTLA).

Les données positives de sa thérapie CRISPR/Cas9 en tant que traitement d’un trouble rare du repliement des protéines mettant la vie en danger ont fait grimper le stock de 50 % lundi matin. Et mes abonnés Early Stage Investor se sont déplacés rapidement pour verrouiller de solides bénéfices de 316%.

Plus important encore, le rapport montre à quel point les Roaring 2020 seront révolutionnaires pour le secteur de la santé. Et Intellia n’est pas la seule entreprise impliquée.

Alors, est-il temps d’acheter un fonds négocié en bourse (ETF) en génomique ? La réponse est toujours un NON retentissant ! Je décompose trois ETF connexes et explique la bien meilleure façon de jouer au boom de la génomique… ou à toute tendance générale pour les Roaring 2020, d’ailleurs.

Enfin, je termine l’émission d’aujourd’hui avec une séance de graphiques à l’ancienne. Six actions sont apparues pendant que j’effectuais mes analyses ce matin, et je vais les partager avec vous. Ils ne correspondent peut-être pas à vos attentes, mais plusieurs devraient immédiatement être ajoutés à votre liste de surveillance.

