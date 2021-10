Cela pourrait être la première vraie image du Xiaomi 12, qui viendrait également dans une version Lite | La technologie

Xiaomi misera fortement sur son nouveau lancement Xiaomi 12 début 2022, et en plus de venir avec un nouveau design, il est probable que de nouvelles versions axées sur le milieu de gamme l’accompagneront.

L’un des premiers grands lancements que nous recevrons à partir de 2022 sera le nouveau Xiaomi 12, l’une des séries les plus vendues de l’année, et qui pourrait apporter des nouvelles très intéressantes, non seulement dans le processeur, mais aussi dans le module caméra.

Quoi qu’il en soit, il est probable qu’en ce moment celui qui serait la première vraie image du Xiaomi 12, ou au moins quelqu’un qui teste cet appareil avant son lancement dans quelques semaines.

Plus précisément le filtre Mukul sharma a partagé quelques images du réseau social Weibo montrant le prétendu appareil en action.

Fuite sur Weibo de l’image présumée en direct du Xiaomi 12. # Xiaomi # Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE – Mukul Sharma (@stufflistings) 30 octobre 2021

Malheureusement, on ne voit pas grand-chose sur ce téléphone car il est recouvert d’un boîtier de protection pour éviter les fuites, il est donc difficile de se faire une idée de ce que nous pourrions finir par voir lors de son annonce officielle.

Xiaomi a l’intention de fabriquer un appareil avec un rapport écran/corps élevé, et avec une petite courbure sur les côtés. Ce que l’on sait, c’est que ce nouvel appareil serait lancé avec le Processeur Snapdragon 898 fabriqué en processus de 4 nm.

L’une de ses configurations de vente au détail contiendra probablement jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, et est susceptible de prendre en charge une charge rapide filaire de 120 W et sans fil de 50 W.

D’autre part, au cours des dernières heures, il a également fui l’existence hypothétique d’une version Lite du Xiaomi 12 qui pourrait atteindre l’ouest.

Et c’est qu’apparemment, comme cela a été découvert dans le dernier code MIUI, cette nouvelle série aurait des versions milieu de gamme tels que Xiaomi 12 Lite et Xiaomi 12 Lite Zoom.

Le dernier code MIUI révèle apparemment des noms de code et des références à de nouveaux modèles. L’un d’eux serait sous le nom de code Taoyao qui correspondrait au Xiaomi 12 Lite ; un autre sous le nom de code Zijin qui correspondrait au Xiaomi 12 Lite Zoom et l’autre au nom de code Munch serait pour le Xiaomi 12T.

Il s’agirait de versions destinées au milieu de gamme avec un supposé processeur Snapdragon 778G, et une résolution d’écran 1080p avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Ce ne sont que des rumeurs et des fuites, mais comme l’appareil n’est qu’à quelques mois d’apparaître sur le marché, bon nombre de ces rumeurs pourraient s’avérer vraies.