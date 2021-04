Cela pourrait être la rumeur Apple TV de 6e génération la plus excitante à ce jour – .

Nous approchons de quatre ans depuis qu’Apple a lancé l’Apple TV de cinquième génération – la première avec le support 4K – et lentement mais sûrement, les rumeurs et les rapports commencent à former une image complète du prochain modèle. Le dernier indice de nouvelle génération vient en fait d’Apple lui-même, car . a découvert du code dans la dernière version bêta de tvOS 14.5 faisant référence à la prise en charge de 120 Hz, ce que le modèle actuel ne propose pas.

Selon ., il existe plusieurs instances des expressions «120 Hz» et «prend en charge 120 Hz» qui ont été ajoutées à PineBoard dans tvOS 14.5 beta 6. PineBoard est le nom interne du système qui exécute l’interface tvOS, similaire à SpringBoard sur iOS et iPadOS. S’il y a des références à une nouvelle fonctionnalité ici, c’est fondamentalement confirmé.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous vous demandez pourquoi cela ne peut pas être simplement un indice sur une future mise à jour logicielle pour l’actuelle Apple TV 4K, il n’y a aucun moyen pour Apple d’ajouter la prise en charge de 120 Hz au modèle de cinquième génération en raison du fait qu’il dispose d’un Port HDMI 2.0, qui ne peut pas dépasser 60 Hz. Pour qu’Apple apporte la prise en charge de 120 Hz à son décodeur, il lui faudrait ajouter un port HDMI 2.1 à l’Apple TV, un port qui ne peut être trouvé que sur les derniers téléviseurs 4K et 8K.

120 Hz est devenu un mot à la mode ces dernières années, car les smartphones et les téléviseurs adoptent le taux de rafraîchissement plus élevé pour afficher des visuels plus fluides. Certains téléphones ont divisé la différence avec des écrans à 90 Hz, mais d’autres, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, ont franchi le pas à 120 Hz. De plus, la PlayStation 5 et la Xbox Series X prennent en charge la sortie vidéo 4K 120Hz, mais vous aurez besoin d’un téléviseur compatible, et comme le note Sony, «les téléviseurs 4K 120Hz n’ont pas encore complètement pénétré le marché.»

Bien que les téléviseurs à 120 Hz soient encore relativement rares, la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz serait une mise à niveau majeure pour l’Apple TV. Tout comme les interfaces intelligentes et les écrans 4K deviennent omniprésents après quelques années, les taux de rafraîchissement de 120 Hz seront sans aucun doute la norme sur les nouveaux téléviseurs dans quelques années. Nous ne savons toujours pas quand nous pouvons nous attendre à voir un nouveau modèle Apple TV, mais au moment où il arrivera, les téléviseurs 120 Hz pourraient ne pas être aussi chers.

La prise en charge d’un taux de rafraîchissement plus élevé ravirait certainement de nombreux fans d’Apple, mais la rumeur la plus excitante de toutes concernant la prochaine Apple TV concerne la télécommande. Peu d’appareils Apple ont attiré autant d’attention négative que l’Apple TV Remote, avec son terrible trackpad qui ne semble jamais fonctionner comme prévu. Malheureusement, ces rumeurs semblent avoir abouti à la découverte d’une télécommande universelle tierce qu’Apple travaille avec des câblodistributeurs pour produire, mais tout est meilleur que la télécommande livrée avec le modèle actuel.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.