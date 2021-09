Cela pourrait être l’arme secrète de l’iPhone pliable

Les modèles d’iPhone 13 d’Apple arriveront dans les magasins et seront expédiés aux acheteurs en ligne vendredi. Tout se déroule comme prévu et la série iPhone 13 semble être un énorme succès. Si vous n’avez pas réussi à obtenir une précommande le vendredi ou le week-end, votre seule chance est d’en obtenir une en magasin ou de commander en ligne avec un retrait en magasin si cette option est disponible pour l’appareil que vous avez choisi. Un iPhone pliable, cependant, ne sera pas disponible pour les acheteurs intéressés avant quelques années.

La rumeur dit qu’Apple continuera à s’appuyer sur les facteurs de forme traditionnels pour les smartphones pendant encore quelques générations. Mais on parle de plus en plus d’un iPhone pliable, avec un rapport en provenance de Corée détaillant peut-être l’arme secrète d’Apple pour un tel appareil.

L’iPhone pliable ne sera pas lancé avant 2024

Un initié fiable, Ming-Chi Kuo, a déclaré dans une note aux investisseurs plus tôt cette semaine que l’iPhone pliable ne sera pas lancé avant 2024. Selon lui, le téléphone comportera un écran de 8 pouces avec une résolution de 3 200 x 1 800. Kuo a été principalement précis avec ses prédictions iPhone, ayant prouvé à maintes reprises qu’il avait accès à des informations à jour sur la chaîne d’approvisionnement Apple.

Séparément, d’autres fuites ont mentionné l’intérêt d’Apple pour les iPhones pliables ces dernières années. Selon divers rapports, le fabricant d’iPhone a testé toutes sortes de modèles de téléphones pliables. Certains prototypes auraient présenté un design à double écran, comme le Surface Duo de Microsoft. D’autres auraient présenté des écrans pliables appropriés qui ressemblaient à la fois au grand design du Galaxy Fold et au Galaxy Flip à clapet.

Apple a également détaillé la technologie iPhone pliable dans des brevets qui décrivent diverses innovations sur lesquelles Apple aurait pu travailler au cours des dernières années. Apple est connu pour travailler à huis clos sur de nouvelles idées pendant des années avant qu’elles ne deviennent publiques. De plus, l’entreprise aime dire qu’elle n’apporte de nouvelles fonctionnalités sur le marché que lorsqu’elle estime que la technologie est prête et répond à ses normes.

Samsung ouvre la voie

Pendant ce temps, Samsung est clairement le vainqueur du marché des premiers smartphones pliables. Le premier Galaxy Fold était un énorme embarras, mais Samsung a fait des progrès significatifs depuis lors. Le Flip et le Fold 2 étaient déjà des téléphones pliables bien mieux construits l’année dernière. Les nouveaux Flip 3 et Fold 3 améliorent encore les conceptions précédentes de Samsung.

Allez dans un magasin d’électronique stockant le nouveau Samsung pliable, et vous pourrez faire la différence. Le Fold 3 ressemble à un appareil robuste, prêt à survivre aux accidents mieux qu’avant. Et les pliables Samsung 2021 sont beaucoup moins chers que leurs prédécesseurs. Le Flip 3 coûte autant qu’un iPhone 13 Pro, ce qui est un exploit impressionnant.

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est étanche IPX8. Source de l’image : Samsung

Même si vous n’envisagez pas d’acheter un combiné pliable Samsung, l’avance de l’entreprise sur le marché est passionnante. Samsung fournira certaines de ses innovations à des entreprises concurrentes. Cela inclut Google, dont le Pixel Fold pourrait arborer un écran OLED pliable à 120 Hz de Samsung. Samsung propose également divers composants internes et le panneau pliable Ultra Thin Glass (UTG) qui protège l’écran OLED.

En d’autres termes, Samsung prévoit de gagner de l’argent grâce à ses innovations en matière de smartphones pliables, même si cela signifie créer une concurrence pour le Fold and Flip. Et Samsung pourrait très bien fournir une partie de sa technologie d’affichage pliable à l’iPhone d’Apple sur la route. Les rapports ont indiqué qu’Apple testait déjà les panneaux pliables de Samsung. Mais Apple pourrait faire les choses différemment.

Quelques jours avant la publication du rapport sur l’iPhone pliable de Kuo, un rapport de Business Korea indiquait qu’Apple devrait sortir son premier pliable en 2023. Bien que Kuo ait peut-être raison sur les plans iPhone inédits, il reste encore beaucoup à faire jusqu’aux fenêtres de sortie 2023-2024 dans ces rapports. Il n’y a aucun moyen de prédire parfaitement les plans de lancement de l’iPhone pliable pour le moment.

L’arme secrète d’Apple

Le rapport coréen affirme que des sources de l’industrie ont appris qu’Apple travaille sur deux types de conceptions d’iPhone pliables. Ceux-ci seraient similaires aux conceptions Galaxy Fold et Flip utilisées par Samsung.

La partie la plus excitante de l’histoire concerne le partenaire d’Apple. Le fabricant d’iPhone travaillerait avec LG Display sur un projet commun de panneau OLED pliable :

Il est dit que le panneau d’affichage repliable utilisant une gravure pour une diminution de l’épaisseur sera probablement un panneau de 7,5 pouces et que le premier smartphone pliable d’Apple sera probablement un smartphone à clapet.

Après des années de pertes, LG a mis fin à son activité mobile début 2021. Le géant coréen n’est plus en concurrence avec les téléphones iPhone et Galaxy. De plus, LG n’a jamais eu l’occasion de lancer un téléphone pliable ou enroulable. Mais la division affichage de LG reste active. Et LG ne va pas seulement produire des écrans pour les téléviseurs et les moniteurs. C’est aussi un fournisseur d’iPhone et il cherche à obtenir des contrats plus lucratifs avec Apple. L’un d’eux pourrait être un écran d’iPhone pliable.

Le nouveau couvercle d’écran pliable Real Folding Window de LG. Source de l’image : LG

Nous avons vu une innovation LG passionnante pour les téléphones pliables il y a seulement quelques semaines (voir ci-dessus).

Quelques rumeurs plus anciennes disaient qu’Apple et LG s’étaient associés pour travailler sur un projet d’affichage secret il y a des années. De cette façon, la technologie de l’écran ne fuirait pas vers Samsung. Nous ne saurons probablement jamais si tout cela est vrai. Mais les nouvelles histoires indiquent en effet qu’Apple explore toutes sortes de possibilités pour sortir son propre iPhone pliable.