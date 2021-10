Cela pourrait être le design du nouveau Samsung Galaxy Tab S8 | La technologie

Les premiers rendus de ce qui est censé être la nouvelle tablette de Samsung ont été divulgués. La Galaxy Tab S8 devrait sortir en 2022.

Les tablettes Android ne sont toujours pas tout ce qu’elles peuvent être, bien que cela ait plus à voir avec le système d’exploitation qu’elles intègrent. Et, est-ce que Android sur les tablettes est toujours le même que sur un téléphone mobile.

La différenciation nulle fait que de nombreux utilisateurs décident de ne pas parier sur ce type d’équipement, bien qu’il existe toujours des options intéressantes pour les utilisateurs spécifiques qui recherchent une version plus grande de leur mobile avec laquelle regarder des films et des séries.

Samsung est l’une des entreprises les plus engagées dans ce type de tablettes et, bien qu’elle lance des modèles avec des fonctionnalités compétitives et des prix élevés, la vérité est que les tablettes les plus populaires sont celles qui bénéficient d’un prix compétitif.

Ces derniers mois, nous avons vu différentes propositions et même comment certaines marques ont agressé ce secteur, bien que ce qui nous intéresse dans ces lignes soit le nouveau Samsung Galaxy Tab S8 qui pourrait voir le jour en 2022.

Les fuites concernant cette tablette indiquent qu’elle aurait un design très similaire à celui des Samsung Galaxy S6 et S7. En fait, vous pourriez voir l’espace pour le S Pen qui sert de stylo numérique pour prendre des notes ou dessiner.

Suivant la conception, la façade aurait des cadres réduits. Ce qui est attendu, c’est que les ports qu’il intègre seront un USB C et un port casque 3,5 millimètres. Au niveau des spécifications, rien n’a été divulgué ou rumeur.

En fait, ce qui est attendu, c’est qu’il intègre un processeur Samsung classique pour ses tablettes et suffisamment de RAM et de stockage pour le rendre attractif pour les utilisateurs. Bien entendu, le point clé sera son prix de lancement sur le marché.