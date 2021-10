Cela pourrait être le moment idéal pour acheter des jetons FTX, et c’est pourquoi !

FTX Token FTT / USD est le token d’échange natif utilisé dans l’ensemble de l’écosystème FTX.

Il remplit la fonction de garantie pour les positions futures, et les utilisateurs peuvent obtenir des remises sur les frais de négociation en même temps qu’ils reçoivent des remboursements OTC.

Le nouveau tour de table comme catalyseur de croissance

Le jeudi 21 octobre, FTX a annoncé avoir levé davantage de fonds dans le cadre d’un cycle de financement de série B-1. En fait, ils ont levé 420 millions de dollars auprès de 69 investisseurs différents.

Sur la base de cette annonce, FTX a déclaré que Sea Capital, IVP, ICONIQ Growth, Temasek, Sequoia Capital, Tiger Global, Ribbit Capital et Lightspeed Venture Partners et d’autres participent au dernier financement.

Cela s’ajoute à l’augmentation de capital de 900 $ qu’ils ont eue en juillet, et FTX a déclaré que Temasek avait participé au premier tour de la série B et avait porté l’augmentation à 1 milliard de dollars.

Avec tous les fonds levés jusqu’à présent, cela porte la valorisation de l’entreprise à 25 milliards de dollars.

La société a également noté qu’elle représente en moyenne environ 14 milliards de dollars par jour en volume d’échanges d’actifs cryptographiques, révélant qu’elle a récemment établi son siège mondial aux Bahamas.

FTX a également obtenu des licences sur le territoire de l’île et adopté les politiques réglementaires des Bahamas et de Gibraltar.

Cela portera sûrement FTX à un nouveau niveau et, en tant que tel, le jeton FTX (FTT) a également un potentiel de croissance.

Faut-il investir dans FTX Token (FTT) ?

Le 22 octobre, le FTX Token (FTT) valait 64,38 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

La valeur la plus élevée de tous les temps de FTT a eu lieu le 9 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 84,18 $. Cela signifie que le jeton valait 19,8 $ de plus que sa valeur la plus élevée de tous les temps, soit une augmentation de 30%.

Cependant, le 29 septembre, le jeton est tombé à une valeur de 48,15 $, qui était son point de valeur le plus bas en septembre.

De sa valeur le 9 septembre à sa valeur le 29 septembre, le jeton a perdu 36,03 $, soit 42%.

Cela étant dit, du 29 septembre au 22 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 16,23 $ ou 33%, montrant un plus grand potentiel de croissance.

Selon les données d’IntoTheBlock, le jeton FTX (FTT) a enregistré 396,86 millions de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

Cela étant dit, au cours des sept derniers jours, FTX Token a enregistré 70,93 millions de dollars de flux commerciaux totaux, ainsi que 70,02 $ de sorties commerciales totales.

Fin octobre, le FTX Token (FTT) a le potentiel pour atteindre 70$.

