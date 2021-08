Cela pourrait être le moment idéal pour acheter un nouveau PC de travail

Les ventes de PC continuent d’augmenter aux États-Unis alors que la confiance des acheteurs revient après les difficultés initiales pendant la pandémie.

Les derniers chiffres trimestriels des ventes de PC du cabinet d’analystes Canalys ont révélé que les ventes du deuxième trimestre 2021 étaient en hausse de 16,6% par rapport à la même période l’année dernière avec près de 37 millions d’unités expédiées à travers le pays.

Cependant, les ventes de tablettes n’ont pas suscité l’enthousiasme, les chiffres montrant une légère baisse d’une année sur l’autre, les consommateurs et les entreprises américains semblant préférer dépenser pour des produits plus volumineux.

Les ventes de PC montent en flèche

Canalys a constaté que HP conservait sa place de leader pour le deuxième trimestre consécutif, la société ayant expédié un peu plus de huit millions d’unités pour une part de marché de 21,9%. Ce chiffre était en hausse d’un peu plus de 20 % par rapport à la même période en 2020 et représentait également une croissance de 0,7 % de la part de marché.

Apple a maintenu sa position en deuxième position, avec ses 7,6 millions d’expéditions donnant à la société 20,6% de part de marché – bien qu’il s’agisse d’une baisse de 2,8% par rapport à la même période l’année dernière.

Dell a pris la troisième place avec 15,6% de part de marché (en hausse de 10,5% par rapport à l’année précédente), suivi de Lenovo avec 12,4% (en hausse de 25,2%) et Samsung avec 8,2% complétant le top cinq. Ce dernier a cependant connu la croissance la plus élevée d’une année sur l’autre, affichant une augmentation de 51,4% par rapport aux chiffres de 2020.

« Il est clair maintenant que les cas d’utilisation liés à la pandémie se prolongeront bien dans le futur », a déclaré Brian Lynch, analyste de recherche chez Canalys. « Cela indique une opportunité de rafraîchissement importante à l’avenir – une nouvelle fantastique pour les fournisseurs de PC et leurs partenaires de distribution et d’écosystème. Les segments commercial et éducatif ont explosé, déclenchant un formidable potentiel de rafraîchissement. L’économie américaine s’est bien remise de ses malheurs pandémiques et les petites entreprises se rétablissent, ce qui entraînera une vague d’achats dans le segment. »

Les ventes de tablettes aux États-Unis ont totalisé 11,3 millions d’unités expédiées au deuxième trimestre 2021, soit une baisse de 1% par rapport au chiffre de 2020. Apple est sans surprise en tête avec 45% du marché, devant Amazon avec 22% et Samsung avec 18% de part de marché.

« L’industrie américaine des PC est promise à un brillant avenir. Qu’il s’agisse du travail, de l’école ou des loisirs à la maison, les PC sont plus que jamais entre les mains des utilisateurs. L’intégration des appareils dans la vie quotidienne laisse présager un avenir prometteur pour le marché », a déclaré Lynch.