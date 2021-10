Cela pourrait être le nouveau Macbook Pro selon certaines fuites

17/10/2021 à 13:08 CEST

Il y a beaucoup de buzz fou partout sur Internet avant le grand lancement du nouveau Mac d’Apple prévu pour lundi. Selon . De nouvelles fuites sont apparues qui disent que le MacBook Pro aura une encoche similaire à celle de l’iPhone et un écran qui occupe toute la surface. Il y a aussi beaucoup de débats sur les options de couleurs qu’Apple proposera.

Commençons par les options de couleur. Apple a toujours présenté les MacBook Pro en argent et en gris sidéral depuis 2016. Il y a également eu le MacBook et le MacBook Air dans des options de couleur or. Cette année, Apple a adopté une approche différente de son double jeu de couleurs classique argent et gris sidéral.. Ils proposent de nouveaux appareils comme l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 aux couleurs de Lumière des étoiles et minuit. Des appareils plus axés sur la productivité comme l’iPhone 13 Pro et l’iPad Pro continuent d’être proposés dans des couleurs plus neutres comme l’argent et le graphite.

Alors, que va faire Apple avec les nouveaux MacBook Pro ? Ils arriveront sûrement dans les couleurs Starlight et Midnight pour ne pas entrer en conflit avec le reste des produits. À la fin de la journée, nous sommes devant un MacBook Pro qui recueille les idées esthétiques de l’iPhone.