Cela pourrait être le secret de l’encoche rétrécissante de l’iPhone 13 – .

Nous sommes encore à environ quatre mois du lancement de l’iPhone 13, mais des rumeurs et des fuites ont surgi à un rythme effréné ces derniers mois. Selon ces fuites, l’un des changements de conception les plus probables à venir sur l’iPhone 13 est une encoche plus petite, que de nombreux propriétaires d’iPhone réclament depuis le lancement de l’iPhone X en 2017. Cette modification semblait inévitable, et la seule question était de savoir comment le l’entreprise allait y arriver. Maintenant, grâce à un nouveau rapport de Digitimes, nous pourrions connaître le secret de l’encoche qui rétrécit.

Citant des sources de l’industrie, Digitimes rapporte qu’Apple a trouvé un moyen de réduire la taille des puces VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) utilisées dans les capteurs Face ID de 40 à 50% dans les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad. à déployer plus tard cet automne. Non seulement cela pourrait aider Apple à faire prendre moins de place à l’encoche, mais cela devrait également aider Apple à réduire les coûts de production, car encore moins de plaquettes devront être produites pour les puces.

À condition que les fuites que nous avons vues au cours des dernières semaines soient exactes, nous savons déjà à quoi nous attendre en ce qui concerne la conception de l’iPhone 13. En avril, des images d’un prétendu protecteur d’écran pour l’iPhone 13 ont été divulguées. clair que le boîtier du capteur sera nettement plus petit cette fois-ci. Cette affirmation a été étayée par des fuites ultérieures, y compris une vidéo d’Unbox Therapy présentant un modèle factice d’iPhone 13 Pro Max qui avait été construit avec les spécifications de toutes les dernières rumeurs et rapports à l’esprit.

Réduire les puces est un moyen pour Apple de réduire la taille de la gamme iPhone 13, mais ce n’est certainement pas le seul. D’autres rapports affirment qu’Apple poussera le haut-parleur de l’écouteur du centre de l’encoche vers le haut, où il se trouvera dans la lunette qui entoure l’écran. Cela permettrait à Apple de rapprocher tous les capteurs du boîtier, éliminant ainsi le besoin d’une encoche aussi large en haut de l’écran.

L’encoche sera probablement l’élément de conception que nous suivrons tous lorsque Apple dévoilera l’iPhone 13 en septembre, mais ce ne sera pas le seul élément de l’iPhone à faire peau neuve. L’analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, a déclaré que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seraient livrés avec des caméras Ultra Wide améliorées qui ont des ouvertures de f / 1,8 et une mise au point automatique au lieu d’une mise au point fixe. Les modules de caméra de l’unité factice reflètent apparemment cela et, par conséquent, les objectifs sont nettement plus grands qu’ils ne l’étaient sur la série iPhone 12.

