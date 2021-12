Cela pourrait être notre premier aperçu des images officielles de Google Pixel Watch

Google a ignoré le développement de sa propre montre connectée Wear OS pendant de nombreuses années, malgré les ressources nécessaires pour le faire, sans parler de sa plate-forme portable Android de longue date. Cependant, les rendus de la Google Pixel Watch ont fait surface plus tôt cette année, avec l’aimable autorisation de Jon Prosser, laissant espérer que la première montre intelligente de Google serait bientôt publiée.

Alors que la tant attendue Pixel Watch n’a pas fait son apparition aux côtés de la série Google Pixel 6 en octobre, un nouveau rapport est apparu il y a quelques jours affirmant que la smartwatch serait dévoilée au début de l’année prochaine. Une nouvelle fuite nous donne maintenant ce qui semble être une preuve solide que Google se prépare en effet à lancer bientôt sa propre smartwatch Wear OS.

Jon Prosser a révélé ce qui semble être des images marketing officielles de la Pixel Watch, qui corroborent les rumeurs précédentes sur sa conception. Les images marketing montrent un corps de montre rond sans lunette. Il aura également très probablement des capacités de suivi de la santé standard ainsi que des bandes propriétaires. Vous pouvez regarder plus d’images ci-dessous :

Il est également possible que la smartwatch exécute Google Wear OS 3, une version de la plate-forme créée en collaboration avec Samsung. Seules les meilleures montres connectées Android de Samsung, la série Galaxy Watch 4, prennent actuellement en charge Wear OS 3.

Cela dit, Wear OS 3 devrait arriver sur davantage de dispositifs portables au milieu de 2022, y compris les futurs modèles Fossil Gen 6 et certaines montres intelligentes Mobvoi TicWatch. À la lumière de la fuite la plus récente, la Pixel Watch semble être un ajout digne à cette liste.

La montre devrait sortir au premier trimestre 2022, avant le déploiement prévu de Wear OS 3 sur davantage de montres connectées.

