Cela pourrait être notre premier aperçu du OnePlus Buds Z2

En approfondissant, les Buds Z2 arborent toujours la tige, mais les embouts auriculaires sont légèrement différents. La conception à angle plus prononcé devrait permettre un ajustement plus facile et plus sûr. De plus en plus de capteurs parsèment apparemment l’intérieur de chaque écouteur, mais on ne sait pas quelles fonctionnalités supplémentaires ils apportent. La détection automatique des oreilles fera probablement un retour, cependant.

Notre verdict: Avis OnePlus Buds Z – Moins cher et meilleur que les OnePlus Buds