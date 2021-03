« Cela pourrait être une saison positive pour la Juventus »

19/03/2021 à 18:57 CET

Le milieu de terrain des Juvenuts, Arthur Melo, a souligné que l’élimination européenne serait oubliée si l’équipe était capable de conquérir Calcio et Coppa dans les mois à venir pour Sky Sports: « Si nous gagnons le championnat ou si nous gagnons la Coupe d’Italie, puisque nous sommes en finale, cela pourrait être une saison positive ».

L’ex de Barcelone voulait envoyer un message positif aux fans de la Juventus après la difficile élimination européenne: «Le plus gros objectif que nous avions était la Ligue des champions, mais nous ne pouvons plus essayer de la gagner. Nous devons juste regarder en avant et essayer de gagner tous les matchs restants car tout n’est pas encore perdu.« Il est trop tôt pour faire le bilan de la saison car le championnat est ouvert », a déclaré le milieu de terrain.

La première saison du Brésilien en Italie n’est pas facile. Dans le cadre d’un échange contre Pjanic, le joueur formé à la Guilde a quitté Barcelone l’été dernier pour rejoindre l’équipe d’Andrea Pirlo, mais il n’a pas fini de s’installer dans les onze.

Aussi, récemment a subi une blessure qui l’a empêché du terrain pendant près d’un mois et demi: « Je suis déjà beaucoup mieux maintenant. Il est clair que nous devons contrôler un peu les charges de travail car elles ne sont pas à 100%, mais Je veux vraiment aider l’entraîneur et l’équipe. Je peux aider sur le terrain et je fais de mon mieux avec les médecins et les kinésithérapeutes pour être le plus haut possible« .

S’adapter à l’Italie, une tâche complexe

Arthur Melo est un milieu de terrain avec une excellente maniabilité du ballon. Pendant son séjour à Barcelone, sous la direction d’Ernesto Valverde, le Brésilien a laissé une très bonne performance en tant qu’intérieur à 4-3-3. Les meilleures versions de cette équipe sont venues avec lui organiser le jeu avec Busquets et bâtiment intégré entre les centrales. L’échec européen contre le Bayern, l’arrivée de Koeman sur le banc et le besoin du club de réduire la masse salariale a fini par supposer son départ.

Lors de sa première année en Italie, le Brésilien a participé à un total de 25 réunions tout au long de la saison, mais il n’a commencé que la moitié des matchs du Calcio. L’international de Rio a joué un total de 1422 minutes et a marqué un but dans le tournoi de la ligue. Malgré les difficultés du processus d’adaptation, Arthur était particulièrement reconnaissant à l’équipe turinoise: « J’ai de la chance parce que je suis dans un grand club, avec des professionnels exceptionnels et il y a aussi mon équipe personnelle qui m’aide. Ils travaillent ensemble et font tout leur possible ».