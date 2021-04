Cela pourrait être votre dernière chance d’obtenir un Roomba incroyablement populaire pour 199 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

C’est tellement génial que les aspirateurs robots soient devenus très populaires au cours des dernières années, car cela signifie qu’il y a quelque chose pour tout le monde. C’est le cas que vous souhaitiez dépenser le moins possible sur un modèle de base ou que vous ayez un budget énorme et que vous vouliez toutes les cloches et les sifflets. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses options intéressantes pour vous – et nous sommes là pour vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins.

Voulez-vous une bête de somme d’entrée de gamme qui ne coûte pas un bras et une jambe? Jetez un œil à Aspirateur robot SYSPERL V10 qui est en vente pour 75,99 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10 $ sur la page du produit. Non, sérieusement, c’est un excellent aspirateur robot d’entrée de gamme pour moins de 80 $!

Bien sûr, ce n’est que la pointe de l’iceberg, car il existe actuellement deux offres incroyables sur les modèles Roomba les plus vendus que vous ne voulez certainement pas manquer.

Rendez-vous sur le site d’Amazon dès maintenant et vous trouverez une réduction massive de 201 $ sur le haut de gamme Aspirateur robot Roomba i3 + ça fait tout. Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs Roombas que vous pouvez obtenir en ce moment, c’est aussi l’un des meilleurs aspirateurs robot jamais fabriqués grâce à des tonnes de puissance et des fonctionnalités avancées telles que la vidange automatique. Faites-nous confiance, l’auto-vidange change complètement la donne puisque vous n’avez pas du tout à penser à votre robot aspirateur pendant un mois ou deux à la fois, et ce modèle est réduit à 399 $ au lieu de 600 $.

A quel point est-ce fou?!

Si vous voulez plutôt quelque chose au milieu de la route qui offre beaucoup de puissance sans coûter cher, ne vous inquiétez pas car nous sommes là pour vous. Nous savons tous que la vidange automatique est une fonctionnalité très pratique, mais ce n’est toujours pas vraiment ce que vous pourriez appeler une fonctionnalité indispensable pour tout le monde. C’est formidable de ne devoir vider votre bac à poussière qu’une fois toutes les quelques semaines au lieu de le faire après chaque fois que votre robot aspirateur fonctionne. Mais prendre 60 secondes pour vider un bac à poussière plusieurs fois par semaine est toujours bien mieux que d’avoir à passer l’aspirateur vous-même.

Dépêchez-vous sur Amazon et vous constaterez que l’accord fou dont nous vous avons parlé plus tôt cette semaine est toujours disponible, même s’il ne restera peut-être pas longtemps. le Aspirateur robot iRobot Roomba 675 est parmi les modèles les plus populaires jamais parmi nos lecteurs, et il est en vente aujourd’hui avec un rabais de 30 $. Cela signifie que vous pouvez acheter un Roomba le plus vendu avec un énorme 28000 + 5 étoiles sur Amazon pour seulement 199 $ au lieu de 280 $. Vous obtiendrez la puissance et les performances pour lesquelles Roombas est connu, ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires comme la prise en charge d’Alexa.

Le tout pour moins de 200 $!

Roomba 675 – 199,00 $ (rég. 280 $)

NETTOYER PLUS INTELLIGENT – La série 600 est un excellent moyen de commencer à nettoyer votre maison plus intelligemment. Programmez-le simplement pour nettoyer la saleté, la poussière et les débris quotidiens avec l’application iRobot HOME ou votre assistant vocal. – pour des sols propres sans effort. DÉROULE, SOULEVE ET SUCTIONS – Le système de nettoyage en 3 étapes et les doubles brosses multi-surfaces attrapent la saleté des tapis et des sols durs, une brosse à balayage des bords prend soin des coins et des bords. APPREND VOTRE VIE ÉCOUTE VOTRE VOIX – Apprenez vos habitudes de nettoyage pour proposer des horaires personnalisés, tandis que Google Assistant et Alexa vous permettent de commencer le nettoyage avec juste le son de votre voix.

iRobot Roomba 675 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Fonctionne avec Alexa, Bon pour les poils d’animaux, les tapis… Prix courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roomba i3 + – 399,00 $ (600 $ rég.)

PRÉSENTATION – Le nouveau robot aspirateur Roomba i3 +. Enlève le nettoyage de votre esprit et de votre liste de choses à faire pendant des mois à la fois. NETTOYE APRÈS VOUS ET LUI-MÊME – Oubliez de passer l’aspirateur pendant des mois à la fois avec l’élimination automatique des saletés CLEAN BASE qui permet à l’i3 + de se vider pendant jusqu’à 60 jours. Les sacs AllergenLock capturent et piègent 99% du pollen et des moisissures. PERFORMANCE PUISSANTE ET PICK-UP PUISSANT – Aspire la saleté tenace et les saletés avec un système de nettoyage à 3 étapes de qualité supérieure et 10 fois l’aspiration à levage puissant. Contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME ou votre assistant vocal.

Aspirateur robot iRobot Roomba i3 + (3550) avec élimination automatique de la saleté – Se vide tout seul, W… Prix courant: 599,99 $ Prix: 399,00 $ Vous économisez: 200,99 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

