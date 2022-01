Cela ressemble à un robinet normal, mais cette invention de Moen fonctionne avec des gestes même pour réguler la température | La technologie

Moen a dévoilé son dernier robinet de cuisine au CES 2022 qui régule la température par des gestes malgré son aspect classique.

Le CES est un événement dans lequel toutes sortes d’innovations technologiques ont leur place et celles qui connaissent un grand bond ces dernières années sont celles qui ont à voir avec la maison. Vous pouvez non seulement parler de réfrigérateurs intelligents ou d’aspirateurs robots bénéficiez de la numérisation jusqu’aux robinets.

Moen a présenté à ce CES 2022 plein d’absences sa dernière invention qui ne se distingue pas par son apparence, mais en réalité c’est ce que peut être appelé un robinet mains libres. Auparavant, nous avons déjà vu des modèles qui s’ouvrent lorsqu’ils détectent que les mains sont proches, mais celui-ci va plus loin.

Comme expliqué dans CNET, avec un mouvement des mains sur le dessus du robinet vous pouvez régler la température, si vous voulez du chaud ou du froid.

De plus, ce robinet appelé Smart Faucet avec Motion Control Il dispose également d’une application mobile de la marque pour configurer les gestes que vous voulez faire exactement et d’autres aspects du même appareil, tels que commandes vocales.

L’idée est d’offrir à l’utilisateur toutes les possibilités qui existent aujourd’hui, même s’il ne s’agit que d’un seul robinet. A tel point que l’une des idées que le constructeur a transmises est que « La technologie est tellement avancée que Moen a conçu une version du robinet sans poignée« .

Dans tous les cas, un facteur de grande importance doit être pris en compte pour ceux qui souhaitent mettre la main sur cet équipement : son prix est encore trop élevé pour devenir populaire.

Ce robinet intelligent qui est contrôlé par la poignée, les gestes, les commandes vocales et l’application mobile aura un prix de détail de 675 $. Il reste à voir quel impact cela aura sur l’industrie et les consommateurs eux-mêmes, ce qui marquera l’apparition de modèles plus abordables à l’avenir.