Cela ressemble bien à un témoin clé dans le procès de Kyle Rittenhouse a commis un parjure – RedState

Nous entrons maintenant dans les dernières étapes du procès de Kyle Rittenhouse à Kenosha, dans le Wisconsin, avec les instructions du jury et les arguments finaux qui devraient être présentés lundi.

Mais alors que Rittenhouse a décidé de témoigner lors de son propre procès a été le choc de la semaine (et a conduit à des moments incroyablement stupides de la part de l’accusation), l’aveu de Gaige Grosskreutz le 8 novembre a également été absolument essentiel pour construire le dossier de la défense. Vous vous souviendrez de ce dernier comme du « médical » armé d’un pistolet que Rittenhouse a abattu dans le biceps, un moment qui a été dramatiquement filmé.

Interrogé, Grosskreutz a admis que Rittenhouse ne lui a pas tiré dessus lorsque ses mains ont été levées. C’est plutôt lorsque Grosskreutz a pointé son arme sur Rittenhouse et chargé l’adolescent que des coups de feu ont été tirés.

Le procès de Rittenhouse devrait être terminé immédiatement. pic.twitter.com/PHZnHS5rD9 – Viva Frei (@thevivafrei) 8 novembre 2021

Cela a été renforcé par la preuve vidéo qui montrait clairement Grosskreutz courant à Rittenhouse et brandissant son pistolet avant d’être abattu. Pourtant, interrogé sur l’affaire sur CNN avec Anderson Cooper, Grosskreutz a raconté une histoire complètement différente.

Gaige Grosskreutz continue sur CNN et affirme que ses bras ont été levés lorsqu’il a été abattu par Kyle Rittenhouse, contredisant son témoignage sous serment. Lire la suite : https://t.co/8OiyoJBJfk pic.twitter.com/yBA83CahJ5 – The Post Millennial (@TPostMillennial) 12 novembre 2021

Pouvons-nous simplement nous arrêter un instant et noter à quel point il est absolument contraire à l’éthique et grossier pour un supposé réseau d’information d’avoir ce type qui offre un témoignage prétendument impartial ? Malgré le fait que Grosskreutz a admis vouloir tuer Rittenhouse dans une publication ultérieure sur les réseaux sociaux ? Peut-être que vous amenez ce type après la fin du procès, mais le faire pendant celui-ci et le traiter avec des gants est une autre violation de l’éthique journalistique au « nom le plus fiable dans l’actualité ».

Pourtant, pour en revenir à Grosskreutz, il semble bien qu’il ait commis un parjure sous serment lundi dernier s’il revendique maintenant une histoire totalement différente sur CNN. Ou au contraire, il ment maintenant aux applaudissements des sceaux des nouvelles du câble et a dit la vérité dans la salle d’audience. Ce que nous savons, c’est que cela ne peut pas être les deux. Quoi qu’il en soit, le juge devrait avoir un certain intérêt à découvrir pourquoi Grosskreutz raconte deux récits différents en fonction de celui qui, selon lui, écoute.

Quoi qu’il en soit, comme je l’ai noté précédemment, la vidéo est concluante dans ce qu’elle montre. Rittenhouse n’a pas tiré sur Grosskreutz lorsque ses bras ont été levés. Il lui a tiré dessus après que Grosskreutz était presque au-dessus de Rittenhouse, pointant un pistolet sur lui. Donc à la fin, la vérité prévaudra sur ce point.